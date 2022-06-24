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林口長庚推動器官捐贈、安寧緩和、預立醫療決定

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
長庚表示越來越多人持開放的態度討論生死議題，明白器官捐贈是大愛的展現，可以幫助許多人延續生命。圖／林口長庚提供
長庚表示越來越多人持開放的態度討論生死議題，明白器官捐贈是大愛的展現，可以幫助許多人延續生命。圖／林口長庚提供

一對老夫妻特別選在結婚50周年「金婚」當天預約林口長庚「預立醫療照護諮商門診」，諮商過程中得知2019年病人自主權利法上路，兩夫妻因為有照顧末期長輩的經驗，知道末期病人身體無法自主的無奈感與照顧者家人的辛苦，因此希望提早為自己安排善終，讓自己活得有品質。

醫療團隊說明生命末期醫療決定觀念，夫妻了解後在金婚這天共同決定簽署預立醫療決定、安寧緩和意願書、器官捐贈同意書，對他們來說，在生命中最重要的日子，和對方一起做重要的決定，是件很有意義的事情，也是最棒的結婚 50 週年禮物。

「小潔」例行回診，看到林口長庚紀念醫院正在宣導器官捐贈，她走進器官捐贈宣導櫃台，溫柔而堅定地說「我願意器官捐贈，我想要簽署意願註記在健保IC卡上」，簽署完成後，小潔表示妹妹也非常支持，甚至將器官捐贈的心意，刺在手臂上，讓這器官捐贈成為美麗永恆的印記，向所有人宣告器官捐贈我願意。

林口長庚副院長馮思中表示，這些年來，長庚醫院積極推動器官捐贈、安寧緩和、預立醫療決定等觀念，越來越多民眾可以開放的態度討論生死議題、善終的安排。

長庚醫院推動器官捐贈、安寧緩和、預立醫療決定等觀念。圖／林口長庚提供
長庚醫院推動器官捐贈、安寧緩和、預立醫療決定等觀念。圖／林口長庚提供
宣導周上，工作人員詳細解說病人自主權利法的意義。圖／林口長庚提供
宣導周上，工作人員詳細解說病人自主權利法的意義。圖／林口長庚提供

器官捐贈 長庚 林口

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