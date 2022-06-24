林口長庚推動器官捐贈、安寧緩和、預立醫療決定
一對老夫妻特別選在結婚50周年「金婚」當天預約林口長庚「預立醫療照護諮商門診」，諮商過程中得知2019年病人自主權利法上路，兩夫妻因為有照顧末期長輩的經驗，知道末期病人身體無法自主的無奈感與照顧者家人的辛苦，因此希望提早為自己安排善終，讓自己活得有品質。
醫療團隊說明生命末期醫療決定觀念，夫妻了解後在金婚這天共同決定簽署預立醫療決定、安寧緩和意願書、器官捐贈同意書，對他們來說，在生命中最重要的日子，和對方一起做重要的決定，是件很有意義的事情，也是最棒的結婚 50 週年禮物。
「小潔」例行回診，看到林口長庚紀念醫院正在宣導器官捐贈，她走進器官捐贈宣導櫃台，溫柔而堅定地說「我願意器官捐贈，我想要簽署意願註記在健保IC卡上」，簽署完成後，小潔表示妹妹也非常支持，甚至將器官捐贈的心意，刺在手臂上，讓這器官捐贈成為美麗永恆的印記，向所有人宣告器官捐贈我願意。
林口長庚副院長馮思中表示，這些年來，長庚醫院積極推動器官捐贈、安寧緩和、預立醫療決定等觀念，越來越多民眾可以開放的態度討論生死議題、善終的安排。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言