馬路好平整又安全 金山中正路刨鋪完成

金山區中正路為金山主要聯絡道路，是居民、外地遊客及車輛出入重要道路，頻繁使用下，10年來路面已多處損壞且破損，考量通行安全，金山區公所於6月20日進行中正路全面銑鋪改善，目前已經完工，路面平整又美觀。

金山區長廖武輝說，中正路為今年度金山區的示範道路，感謝市議員白珮茹長期關心區內基礎建設，爭取優先補助中正路銑鋪工程經費並協助協調道路各管線單位，讓工程得以順利進行，而這次銑鋪工程採用比一般鋪面粒徑較大的材料來鋪設，提供足夠的強度，達到提升路面使用年限的效果，也能降低日後日常維護頻率。

其實中正路是金山區市區的主要通行路段，卻有10年未重新銑鋪，附近的住宅及商家很多，更是金山市區的主要交通樞紐，經常有民眾途經此處，通行道路有破損情形將嚴重影響民眾通行安全，透過重新銑鋪要來提供民眾更安全的通行空間，打造安居樂業生活環境。