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淡水Q版土地公亮相 新興里福德宮添亮點

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區中山北路一段247巷福德正神Q版造型公仔亮相，期盼讓大家看到新興里的活力與藝術氣氛。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區中山北路一段247巷福德正神Q版造型公仔亮相，期盼讓大家看到新興里的活力與藝術氣氛。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區中山北路一段247巷綠帶公園有一座相當可愛的福德正神Q版造型公仔，這是新興里長吳錦泉精心設計，在新北市議員陳偉杰協助下，終讓Q版造型土地公公仔亮相，也期盼讓大家看到新興里的活力與藝術氣氛。

新興里長吳錦泉表示，其實當初在設計時土地公有兩個版本差別就在手上所拿的物品，要選擇是拐杖還是元寶，里長後來查了資料，選擇手上拿著如意與元寶，象徵為新興里帶來財富與平安，因此設計了這一座公仔，也在新北市議員陳偉杰的支持之下完成了非常有亮點可愛的打卡景點。

新北市議員陳偉杰表示，里長希望能在社區的角落建置一些裝置藝術，讓鄰里間增添更多溫度，因此相當認同里長的想法，大力協助與支持。加上日前有在距離不到一百公尺處設置愛情公仔，現在加上土地公，結合起來將會是淡水藝術裝置的熱門區域。

淡水 土地公

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