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醫護人員辛苦了 汐止區長、議員赴三總致謝

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止區長陳健民、新北市議員白珮茹前往三軍總醫院，感謝三總來汐止設置篩檢站，醫護人員的辛苦付出。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長陳健民、新北市議員白珮茹前往三軍總醫院，感謝三總來汐止設置篩檢站，醫護人員的辛苦付出。 圖／觀天下有線電視提供

在中央和新北市政府的努力下，三軍總醫院來汐止設置篩檢站，設置期間服務了汐止區的民眾總計約6千多人次，大幅度的提升了汐止的篩檢量能，因此汐止區長陳健民、新北市議員白珮茹昨(23)日前往三軍總醫院，感謝三總所有國軍及醫護人員的辛苦付出。

新北市議員白珮茹表示，很感謝三軍總醫院的團隊來協助汐止區的篩檢站服務，讓汐止區的民眾在疫情嚴峻之下，能得到更好的服務品質，所以特別來到三軍總醫院，要當面致謝所有的醫護人員，提供給汐止鄉親的服務，也期許透過大家的努力，儘快度過疫情。

汐止區長陳健民表示，透過中央和地方的努力，後來由三總來汐止設立篩檢站服務汐止區民，在疫情最嚴峻的時刻，提供了汐止很大的幫助，非常感謝三軍總醫院的付出。

三軍總醫院醫療副院長何景良表示，此次三軍總醫院把所有的人力、物力和資源都派上場，感謝大家的協助，才能完成這次艱鉅的任務，也很感謝議員和區長親自前來給同仁打氣加油。

疫情尚未平息，有賴於所有醫護人員的辛苦與全體民眾的配合，大家一起團結合作對抗疫情，也感謝三軍總醫院所有醫護人員的協助，建立社區堅強防線，讓汐止區的民眾接受到更快更好的醫療服務。

汐止 疫情

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