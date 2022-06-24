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夏日防治登革熱 瑞芳傑魚里進行大清消

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區清潔隊帶領消毒人員到瑞芳區傑魚里，針對大小巷道，排水系統噴灑消毒水，要徹底防治病媒蚊的產生。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區清潔隊帶領消毒人員到瑞芳區傑魚里，針對大小巷道，排水系統噴灑消毒水，要徹底防治病媒蚊的產生。 圖／觀天下有線電視提供

夏天到了，也是登革熱的高峰期，而且現正屬氣候炎熱且常有午後雷陣雨，造成積水，各里的環境大清消工作也馬不停蹄的展開，今(24)日瑞芳區清潔隊帶領消毒人員到瑞芳區傑魚里，針對大小巷道，排水系統噴灑消毒水，要徹底防治病媒蚊的產生。

傑魚里長周清標說，感謝今天清潔隊還有各鄰鄰長的協助引導路線，將里內每個角落清消得很徹底，尤其現在夏天到了，要避免發生登革熱的機會。

瑞芳清潔隊隊長吳河勇說，近日都在進行每年度的第二次登革熱防治的消毒工作，每年都固定有三次的環境大消毒工作，皆安排在每年的三月、六月、九月，雖然是委外的清潔單位，但是在隊員還有里長的帶領下，深入社區各角落清消，讓效果更到位。

隊長吳河勇進一步說，除了每年固定的環境清消工作之外，也希望全民一起攜手來做登革熱的防治工作，落實巡、倒、清、刷的步驟，其實預防登革熱最重要的工作，就是要徹底清除積水容器。

登革熱 瑞芳

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