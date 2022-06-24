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北海岸自行車道履勘 山海串連5公里逍遙遊

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
台2線34K到39K的海側自行車道，邀請立法委員沈發惠、賴品妤及相關單位辦理勘查，要在啟用前檢視是否還有需要改善之處。 圖／紅樹林有線電視提供
台2線34K到39K的海側自行車道，邀請立法委員沈發惠、賴品妤及相關單位辦理勘查，要在啟用前檢視是否還有需要改善之處。 圖／紅樹林有線電視提供

為提供自行車友善行駛空間，台2線34K到39K的海側自行車道，第一階段短、中期工程已經完工，由公路總局第一區養護工程處邀請立法委員沈發惠、賴品妤及相關單位辦理勘查，要在啟用前檢視是否還有需要改善之處。

交通部公路總局一工處處長陳俊堯表示，台2線萬、金、石海岸線是旅遊勝地，近年來全民騎單車風氣盛行，自行車漫遊北海岸屢見不鮮，為提供單車騎士更安全、完整的騎乘環境，公路總局第一區養護工程處規劃設計台2線34K到39K的海側自行車道新建工程，在啟用前舉行履勘儀式，要來實地試用檢視是否還有需要改善之處。

新建的自行車道為1.5米到2.5米寬的瀝青路面，欄杆是1.2米高透空不鏽鋼欄杆外加原木扶手，質感相當好，能夠在騎乘過程中兼顧安全並提供良好的視野，此外，北海岸自行車道還有路段尚未串連在37.7公里處至37.2公里處及34.4公里處到34公里處，約0.9公里，目前已經進入工程發包階段，預計將於111年12月前完成。

立委沈發惠說，在陸續完工階段就有不少自行車騎士使用，因此應該盡快來辦理履勘，檢視是否還有需要改善之處，應該要讓能開放的路段在暑假旅遊旺季前趕快來開放，讓自行車愛好者來到北海岸輕鬆騎乘、觀光。

立委賴品妤則是指出，在疫情限制旅遊的情況下，應該趁此加緊建設基礎建設，再不久的未來，台灣在地客與外國來台的旅客都會逐漸增加，所以先把觀光設施、建設準備好，待未來遊客來時才不會顯得不足。

市議員張錦豪說，履勘的現場與立委還有交通部長官一起騎上自行車到來欣賞沿途的山海風光，最期待的是，未來在全長5公里自行車道串連完成後，可以再增設更多的自行車的租借站點，讓自行車車友不需要再與車爭道，或是自備自行車出遊，輕鬆就能夠到北海岸體驗舒適、安全、風光明媚的用路環境。

自行車 車道 交通部長

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