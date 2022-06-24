北市華江整宅電梯蓋哪4年喬不攏 地政局選公有設施蓋電梯

北市地政局今天舉辦華江整宅電梯起用記者會，不過議員應曉薇就批評，一座電梯要蓋4年，北市府根本未積極協助住在老舊公寓的年邁住戶。地政局則回應，府方主要是針對天橋做修繕，將樓梯打掉後增設電梯，屬於公共設施，而非老舊公寓本身電梯外掛或內部增設的議題，強調去年7月就開工、3月完工，沒有花4年。

應曉薇表示，2018年3月就邀集市府相關單位、華江里辦公室及里民，針對華江整宅的電梯、外牆拉皮進行會勘評估，更透過工務部門質詢、預算審核等方式爭取，「老舊公寓裝置電梯政策」幾乎被遺忘，若北市府真的心疼過老人的居住福利，怎會一座電梯蓋4年。

地政局解釋，華江整宅本身的住宅群希望可以外掛或內部增設電梯，不過今天的工程是華江天橋修繕，是直接尋找附近的公共設施，把樓梯打掉後，改成電梯，兩者是不同類型。

地政局說明，華江整宅當初確實有進行會勘，但因為私有部分整合有困難，像是電梯要掛哪、產權整合都是問題，當地里長得知有平均地權基金的專案後就來爭取，最後選址在公共設施，解決燃眉之急。

地政局長張治祥表示，華江地區是1969年全國第一個實施區段徵收地區，地政局平均地權基金可用於協助已經開發的區段徵收或市地重劃區公共建設，能深刻感受到地方多年爭取設置電梯的急迫心情，但面臨電梯選址及私有產權整合問題，本次運用平均地權基金補助計畫，利用既有天橋設置電梯。

華江里長楊華中說，華江社區住戶年紀漸長，銀髮族下樓十分辛苦，身障者需要依靠晚輩背下樓，感謝地政局鍥而不捨成就電梯這樁美事，造福周邊4個里的居民，讓照顧長輩的心願能夠實現。

地政局指出，該座無障礙電梯屬於天橋修繕工程，去年7月開工、今年3月完工，6月15日正式啟用，採無機房設計、大空間，可同時容納2台輪椅前進後出，備有網路監控設備可隨時連線監控增加安全性。至於老舊公寓更新增設電梯的需求，北市都更處針對6樓以下、屋齡超過20年以上的無電梯集合住宅增設電梯可補助50%、上限額度250萬元。