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北市華江整宅增設無障礙電梯 提升友善通行空間

中央社／ 台北24日電

北市地政局今天表示，環河南路2段附近華江整建住宅內雖有極具特色環形天橋，經與北市工務局合作，在近龍山國小側附近新增無障礙電梯，已開放使用，提供民眾友善通行空間。

台北市政府地政局發布新聞資料指出，位於北市環河南路2段與和平西路3段的華江整建住宅興建於民國61年，當地設有極具特色的環形天橋，陪伴居民多年，更是電影及廣告拍攝熱門場景。

地政局表示，考量高齡長者、行動不便、輪椅或嬰兒推車等民眾若使用天橋樓梯較不友善，經與地方及公民討論後，研議新設無障礙電梯，並透過平均地權基金補助計畫執行。

地政局指出，平均地權基金可用於協助已開發區段徵收或市地重劃區公共建設，了解華江整宅住戶爭取多年設置電梯的需求，但因面臨選址及私有產權整合問題，透過平均地權基金補助計畫設置無障礙電梯。

地政局表示，北市工務局新建工程處利用環河南路2段靠龍山國小側公有地，拆除既有天橋部分樓梯後，完成電梯設置。

地政局指出，此座無障礙電梯屬天橋修繕工程，從去年7月開工、今年3月完工，並在6月15日正式啟用，採無機房設計，可同時容納2輛輪椅前進後出，設有網路監控設備，隨時連線監控增加安全性。

電梯 北市 開發區

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