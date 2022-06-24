北市共享運具權利金擬以車數收 議員憂業者少報恐短收

台北市政府推廣使用共享運具，但業者每年繳8萬至16萬的權利金，屢遭議員質疑金額過低，批評市府變相圖利業者。

北市交通局表示，今年將著手修法，按照業者投放車輛數收費，明年擬將權利金最高調至350萬元，而議員擔憂業者少報車數讓市府權利金短收，交通局目前也在和業者協調開放後台，讓交通局可以掌握路上實際行駛車輛是否有北市許可，取代現行的人工稽查。

台北市議會交通委員會上午做出附帶決議，因應未來共享運具業者營運權利金與其投放車輛數連動，交通局應要求共享運具業者開放後端平台，以利交通局查核確實數量，避免業者短報投放數量，影響市府權利金收入。

廖苑伶說，交通局正著手修改「台北市共享運具經營業管理辦法」的權利金計算方式，過去以級距方式收費，依級距每年收1次權利金，共享汽車iRent許可1750輛，約收20萬，共享機車三家業者，iRent有2819輛、GoShare則有4999輛各收12萬，WeMo有5489輛收費16萬，修改後將以車輛數收取，規劃汽車每年每輛2千元、機車每年每輛600元，目前許可的共享汽車約1750輛，估計權利金將可收取350萬元。

議員徐弘庭質疑，若有共享運具從其他縣市到台北，北市恐收不到這樣車輛的權利金，且交通局目前只靠人力稽查，只有5人，方法太原始，「別人上太空，我們還在殺豬公」。

廖苑伶說，共享運具需經過許可才能在北市營運，目前每月派員至路邊稽查，查到未獲許可的件數不多，但無法及時掌握當下的車輛數，交通局正和業者討論開放後端平台即時查詢，比對車號，希望年底有機會完成。

議員汪志冰說，交通局的態度太卑微了，應該要硬起來，直接要求業者開放後台，北市府好歹是付錢租車的單位；徐弘庭說，提供給交通局查詢的平台是業者做，有「球員兼裁判」嫌疑，廖苑伶說，平台上的資料是即時的。

廖苑伶說，若業者違規，共享機車是第一次裁罰7千5百元，屆期若未改善停止營運原許可車輛數五分之一，第二次罰1萬5千元，若期限內未改善將停止營運原許可車輛數四分之一；共享汽車第一次違規則開罰9千元，屆期若未改善停止營運原許可車輛數五分之一，第二次罰1萬8千元，若期限內未改善將停止營運原許可車輛數四分之一。

廖苑伶表示，共享運具管理辦法已送到市府法務局審議，經市政會議通過就會報議會備查，預計明年上路實施。另外配合北市政策，權利金將有折減條件，因此將事後檢視，退回業者權利金。