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議員指共享運具權利金過少 北市：擬修法按輛收

中央社／ 台北24日電

北市政府推動共享運具，議員質疑向業者收取權利金過少，恐影響市府權益。北市交通局今天表示，已修正管理辦法，將採每輛汽、機車方式收取，盼能提升權利金，擬明年實施。

台北市議會交通委員會審議北市交通局預算並通過附帶決議，國民黨籍市議員徐弘庭質詢，北市府推動共享運具，但收取權利金過少，恐影響權益，且稽查方式非即時，難以掌握業者營運車輛數，建議串聯業者後端平台。

北市交通局運輸管理科長廖苑伶答詢，目前北市共享運具業者，分別為汽車1家、車輛數共1750輛；機車3家，車輛數共1萬3306輛，並依共享運具經營業管理辦法，分級距收權利金。

她說，依管理辦法向共享運具汽車業者，每年收取權利金為新台幣20萬元，機車視投放車輛數，權利金從12萬元至16萬元，因從2019年間訂定規定，加上業者經營接近3年，已著手檢討、修正收取權利金方式。

廖苑伶事後接受聯訪表示，經討論修正管理辦法後，將採車輛數收權利金，訂定一輛汽車收2000元、一輛機車800元，依業者目前車輛數，預估能提高市府收取權利金額，且為鼓勵業者配合修正後政策，將檢視狀況折減權利金。

她說，修正後管理辦法已送北市府法務局審議，經市政會議通過後，就公告實施，再送市議會備查，預估明年發放新許可證給共享運具業者時，可一併實施。

至於稽查方式，她指出，已跟業者洽談，要求開放後端平台供查閱車輛投放數，確保車輛是在北市營運使用等狀況，且若業者違反規定，也會依法裁罰。

北市議會交通委員會最後提出附帶決議，因應共享運具業者權利金與投放車輛數，建議交通局要求共享業者開放後端平台，以利查核，避免業者有短報投放車輛數，影響市府收取權利金狀況。

北市 徐弘庭 國民黨

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