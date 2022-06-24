黃珊珊何時該辭？蔣萬安：應對外說明清楚 對市民交代

台北市副市長黃珊珊被市長柯文哲點為名為接班人，近日黃珊珊卻被質疑寄生市府，利用行政資源為選舉備戰，外界也關注黃珊珊何時辭職？對此，國民黨立委、台北市長參選人蔣萬安今受訪表示，台北市身為首都，應維持行政中立，盼黃珊珊能對外說明清楚，避免外界質疑，也對市民有交代。

蔣萬安今下午出席婦女救援基金會「家庭暴力潛藏黑數多，暴力防治需要友善路人甲」記者會。

對於黃珊珊該不該辭職，蔣萬安會後受訪時表示，新北市長侯友宜在2018年2月就辭去當時的副市長一職，宣布參選市長，並未利用行政資源進行選舉活動行程， 台北市身為首都，更應維持行政中立、作為表率，市府應該對外說明清楚。

對於黃珊珊挨批寄生北市府，蔣萬安說，每個行政首長參與選舉都會面臨同樣問題，希望能維持行政中立，清楚對外說明，避免外界質疑，也對市民有交代。至於他自己是否會辭掉立法委員？蔣萬安則說，立委是民意代表，工作職責是監督政府施政，沒有握有行政資源的問題，民眾關心的是希望行政機關維持行政中立，不要利用行政資源進行選舉活動。

由於蔣萬安日前稱當選市長後將恢復發重陽敬老金，遭黃珊珊嘲諷只是在開支票，並說尊敬長輩不是發錢就能解決。對此，蔣萬安表示，台北市政府其實只要依法行政，盡快編列相關預算，就能恢復發放重陽敬老金。他在基層接觸所有民眾，不分老幼，大家都認為應該要像其他縣市給長輩尊重，他也希望接下來台北市長輩能夠像其他縣市一樣得到應有尊重。

對於有媒體報導陳時中曾私下表示「參選就像搭火車，來得及就會搭」，有媒體提問蔣萬安，是否建議陳時中不要上車？蔣萬安並未正面回答，僅說參選是承擔、責任，對他來講，選舉是一步一腳印，必須透過不斷累積，爭取民眾認同，這是他秉持理念跟初衷。