新北稽查非法日租套房業者 查獲4件開罰40萬

暑假旅遊旺季即將來臨，新北市觀光旅遊局表示，截至5月統計，今年總計查獲4件日租套房非法業者，共裁罰40萬元。觀旅局呼籲，民眾應選擇合法旅宿入住，市府也加強相關稽查工作，違者將以違反《發展觀光條例》裁處。

觀旅局長楊宗珉指出，民眾判別違法旅宿最常見方式之一就是，非法日租套房業者通常不願揭露住宿地點，時常藉由國外網路訂房平台、Line或電子郵件等管道與消費者聯繫交易，經常發生入住地點與訂房地點不同，也因日租套房大多隱身於一般公寓大樓內，多半沒有投保公共意外責任險，公共安全無保障、資訊不透明，

楊宗珉表示，一旦發生消費糾紛有可能求償無門，此外更造成鄰近住戶居住環境出入複雜或公安疑慮，為了自身安全，請民眾拒絕入住非法日租套房。

觀旅局說明，2015年起觀旅局針對日租套房稽查，2017年配合中央加強對於日租套房打擊與補助，增加人力、成立日租小組加強稽查，截至今年5月止，共累積查獲並裁罰128件，累積裁罰金額約1千264萬。今年則累積查獲4件日租套房案件，均依據發展觀光條例，共裁罰40萬元。