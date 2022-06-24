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新北稽查非法日租套房業者 查獲4件開罰40萬

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀旅局表示，非法日租套房於網路平台刊有招攬住宿廣告行為，聯合稽查小組都會前往現場稽查，事證明確者將依規裁處。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局表示，非法日租套房於網路平台刊有招攬住宿廣告行為，聯合稽查小組都會前往現場稽查，事證明確者將依規裁處。圖／新北市觀旅局提供

暑假旅遊旺季即將來臨，新北市觀光旅遊局表示，截至5月統計，今年總計查獲4件日租套房非法業者，共裁罰40萬元。觀旅局呼籲，民眾應選擇合法旅宿入住，市府也加強相關稽查工作，違者將以違反《發展觀光條例》裁處。

觀旅局長楊宗珉指出，民眾判別違法旅宿最常見方式之一就是，非法日租套房業者通常不願揭露住宿地點，時常藉由國外網路訂房平台、Line或電子郵件等管道與消費者聯繫交易，經常發生入住地點與訂房地點不同，也因日租套房大多隱身於一般公寓大樓內，多半沒有投保公共意外責任險，公共安全無保障、資訊不透明，

楊宗珉表示，一旦發生消費糾紛有可能求償無門，此外更造成鄰近住戶居住環境出入複雜或公安疑慮，為了自身安全，請民眾拒絕入住非法日租套房。

觀旅局說明，2015年起觀旅局針對日租套房稽查，2017年配合中央加強對於日租套房打擊與補助，增加人力、成立日租小組加強稽查，截至今年5月止，共累積查獲並裁罰128件，累積裁罰金額約1千264萬。今年則累積查獲4件日租套房案件，均依據發展觀光條例，共裁罰40萬元。

觀旅局提醒，民眾欲安排暑期旅遊行程，訂房前可上「新北市觀光旅遊網」的住宿搜尋，或上「台灣旅宿網（https://taiwanstay.net.tw/）」找到合法旅館或民宿，投宿前記得查看現場明顯處是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」以及旅館民宿專用標識牌，作為旅客安心入住合法住宿場所參考指標，唯有選擇合法旅宿才能讓假期旅程玩得開心、住得安心。

新北市觀旅局提醒，投宿前民眾可查看現場明顯處是否有懸掛旅館、民宿業登記證，以及旅館民宿專用標識牌。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局提醒，投宿前民眾可查看現場明顯處是否有懸掛旅館、民宿業登記證，以及旅館民宿專用標識牌。圖／新北市觀旅局提供

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