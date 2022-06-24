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北市1座電梯蓋4年挨批 議員：黃珊珊應內省

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市華江整宅電梯今天啟用，台北市副市長黃珊珊出席記者會，不過議員應曉薇就指出，華江整宅的電梯推動近4年，牛步式完成，對老舊公寓上的年邁住戶從未積極協助，批評北市府「沾醬油」的政績不算政績。圖／北市府提供
北市華江整宅電梯今天啟用，台北市副市長黃珊珊出席記者會，不過議員應曉薇就指出，華江整宅的電梯推動近4年，牛步式完成，對老舊公寓上的年邁住戶從未積極協助，批評北市府「沾醬油」的政績不算政績。圖／北市府提供

北市華江整宅電梯今天啟用，台北市副市長黃珊珊出席記者會，不過議員應曉薇就指出，華江整宅的電梯推動近4年，牛步式完成，對老舊公寓上的年邁住戶從未積極協助，批評北市府「沾醬油」的政績不算政績，黃珊珊還說嘴立委蔣萬安提出的改善方式，盼黃能內省，想想北市府傲人的成績單到底在哪。

應曉薇表示，2018年3月就邀集市府相關單位、華江里辦公室及里民，針對華江整宅的電梯、外牆拉皮進行會勘評估，更透過工務部門質詢、預算審核等方式爭取，也感謝時任都發局長林洲民及部分同仁，因華江整宅涉及住戶共識、建築法規、預算等問題多次找溝通，林洲民離職後，「老舊公寓裝置電梯政策」幾乎被遺忘，直到2020年才爭取到預算。

應曉薇指出，其實華江整宅電梯整體預算總數只需要7百多萬，如果北市府真的心疼過老人的居住福利，一座電梯蓋4年？

應曉薇還說，喜歡爬樓梯的台北市長柯文哲跟老是誇口「台北市什麼都有做的」黃珊珊，應該親自到老舊公寓的頂樓多看看，有很多銀髮族住公寓4或5樓，因為爬樓梯困難，有部分老人家好幾年沒有出門過，連生病就醫都成為大問題，「老人家只能坐在下不了樓的家門口透透氣的畫面，市長、副市長沒見過」。

應曉薇表示，除了華江整宅外，台北市到處充滿沒有電梯的老舊公寓，市府申請建構電梯的法規、配套措施繁瑣，也無專責部門負責，涉及要輔導成立公寓大廈管理委員會，北市府成效更不彰。

應曉薇說，老舊公寓老人下樓困難是事實，北市府的「吹牛比賽」比沒做更糟，當台北市長參選人蔣萬安提出改善方式，就被黃珊珊「說嘴」，交通部前部長林佳龍的成家基金也被黃珊珊酸爆，「黃珊珊身為副市長為市府辯護的已太矯情，未來想成為市長參選人前不妨內省，北市府傲人的成績單在哪？」。

台北市長 電梯 應曉薇

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