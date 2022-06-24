大巨蛋10月試營運跳票 遠雄：投資執行計畫書也要修

大巨蛋原訂今年6月取得使用執照、10月試營運，但已確定跳票，只能力拚今年底完工。對此，遠雄副總楊舜欽指出，對於投資執行計畫書，本來就由雙方合議，計畫書裡面除了營運狀況，還有很多章節，雙方都還在繼續合議中，所以會有修正的地方。

民眾關心在大巨蛋看棒球賽，但10月在台北舉行的U23世界盃棒球賽，因10月無法試營運，也無法達成，外界認為是卡關，楊舜欽表示，審查有審查機制，不會用卡關來描述，主要是第四次建照變更，目前在性能評定部分，評定書還沒發下來，審查單位希望跟消防審查一起進行審查。

至於未來試營運的最理想的時間點？楊舜欽表示， 還是要看建照變更什麼時候發下來，目前工進大概剩下7到8周左右，整個施工時程，要拿到建照後兩三個月，完工後先申請使照，竣工後掛件申請使照，掛件後希望能夠順利試營運，朝年底拿到使照這目標努力。