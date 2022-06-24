快訊

一份作品200頁教授傻眼 清大提醒學習歷程勿踩3地雷

高雄下水道工人昏迷命危 水利局證實疑似沼氣釀禍

獨／防猴痘侵台 我國著手檢驗天花疫苗「隨時可開打」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大巨蛋10月試營運跳票 遠雄：投資執行計畫書也要修

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北大巨蛋。圖／報系資料照
台北大巨蛋。圖／報系資料照

大巨蛋原訂今年6月取得使用執照、10月試營運，但已確定跳票，只能力拚今年底完工。對此，遠雄副總楊舜欽指出，對於投資執行計畫書，本來就由雙方合議，計畫書裡面除了營運狀況，還有很多章節，雙方都還在繼續合議中，所以會有修正的地方。

民眾關心在大巨蛋看棒球賽，但10月在台北舉行的U23世界盃棒球賽，因10月無法試營運，也無法達成，外界認為是卡關，楊舜欽表示，審查有審查機制，不會用卡關來描述，主要是第四次建照變更，目前在性能評定部分，評定書還沒發下來，審查單位希望跟消防審查一起進行審查。

至於未來試營運的最理想的時間點？楊舜欽表示， 還是要看建照變更什麼時候發下來，目前工進大概剩下7到8周左右，整個施工時程，要拿到建照後兩三個月，完工後先申請使照，竣工後掛件申請使照，掛件後希望能夠順利試營運，朝年底拿到使照這目標努力。

大巨蛋 工時

延伸閱讀

大巨蛋10月試營運跳票 柯文哲批中央：不要每樣都卡

大巨蛋試營運跳票 柯文哲批中央為了對付他每樣都卡

遠雄規劃大巨蛋10月試營運 北市府：會跳票

柯文哲任內無法完工 大巨蛋10月試營運「確定跳票」

相關新聞

新北社區大樓年省20萬電費！300名「規劃師」讓管委會動起來

新北喊出2050年要淨零，佔碳排3成的建築部門勢必得改。近300名低碳社區規劃師，協助500多個社區大改造，從停車場換燈管到屋頂農場，讓管委會和居民一起動起來。

大巨蛋10月試營運跳票 遠雄：投資執行計畫書也要修

大巨蛋原訂今年6月取得使用執照、10月試營運，但已確定跳票，只能力拚今年底完工。對此，遠雄副總楊舜欽指出，對於投資執行計...

大巨蛋10月試營運跳票 柯文哲批中央：不要每樣都卡

大巨蛋10月試營運已確定跳票，台北市長柯文哲卸任前無望開幕，對此，柯文哲上午受訪時砲轟中央，不要為了對付柯文哲，大彎北段...

北市1座電梯蓋4年挨批 議員：黃珊珊應內省

北市華江整宅電梯今天啟用，台北市副市長黃珊珊出席記者會，不過議員應曉薇就指出，華江整宅的電梯推動近4年，牛步式完成，對老...

北市府釋出115名職缺 月薪最高63K

北市勞動局就業服務處辦理北市府2022年第七次就業甄選活動，共釋出115個職缺，月薪最高達63K。此次活動自即（24）日...

藍綠要求北市編敬老金預算 柯文哲：錢從哪裡來

行政院函告「北市重陽敬老禮金致送自治條例」無牴觸憲法及法律，北市府須重新面對發放重陽敬老金的問題。台北市長柯文哲上午受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。