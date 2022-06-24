藍綠要求北市編敬老金預算 柯文哲：錢從哪裡來

行政院函告「北市重陽敬老禮金致送自治條例」無牴觸憲法及法律，北市府須重新面對發放重陽敬老金的問題。台北市長柯文哲上午受訪指出，發重陽敬老金不是問題，問題是錢從哪裡來。

國民黨北市議會黨團昨要求，北市府應於112年度預算編列重陽敬老金，明年恢復發放，黨團書記長秦慧珠更揚言，若市長柯文哲敢不編，一定會把預算退回。

柯文哲說，這要明講，錢就這麼多，本來沒有這個預算，且概算在5月就已經編了，要去哪裡找錢？要舉債當然沒有問題，也沒有困難，問題是概算已編好，硬要去擠，看要怎麼處理，這是需要處理的問題，看怎麼處理，發重陽敬老金不是問題，問題是錢從哪裡來。

媒體追問，發500、1千或1千5？哪個最理想？柯文哲說，本來府內有個想法，看每年決算看剩下多少錢，因為舉債發重陽敬老金，還是很怪，如果有剩下錢就發，但整個國家一直在負債，還發這個，就債留子孫，不對呀。