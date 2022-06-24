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藍綠要求北市編敬老金預算 柯文哲：錢從哪裡來

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午參加台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽暨國家代表隊選拔賽記者會後受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽暨國家代表隊選拔賽記者會後受訪。記者楊正海／攝影

行政院函告「北市重陽敬老禮金致送自治條例」無牴觸憲法及法律，北市府須重新面對發放重陽敬老金的問題。台北市長柯文哲上午受訪指出，發重陽敬老金不是問題，問題是錢從哪裡來。

國民黨北市議會黨團昨要求，北市府應於112年度預算編列重陽敬老金，明年恢復發放，黨團書記長秦慧珠更揚言，若市長柯文哲敢不編，一定會把預算退回。

柯文哲說，這要明講，錢就這麼多，本來沒有這個預算，且概算在5月就已經編了，要去哪裡找錢？要舉債當然沒有問題，也沒有困難，問題是概算已編好，硬要去擠，看要怎麼處理，這是需要處理的問題，看怎麼處理，發重陽敬老金不是問題，問題是錢從哪裡來。

媒體追問，發500、1千或1千5？哪個最理想？柯文哲說，本來府內有個想法，看每年決算看剩下多少錢，因為舉債發重陽敬老金，還是很怪，如果有剩下錢就發，但整個國家一直在負債，還發這個，就債留子孫，不對呀。

台北市長 重陽敬老金 柯文哲

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