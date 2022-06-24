蘆洲長安街193巷95戶終盼到都更 最快2025年底動工

都更卡關多年的蘆洲長安街193巷公寓社區終於啟動重建，該社區今天與新北住都中心正式簽約，委託中心擔任全案管理，成為中心進駐蘆洲第一案，新北住都中心表示，該案共95戶，預計2023年中旬報核、最快2025年底動工。更新會理事長孫精國表示，社區從未放棄重建，感謝住都中心讓社區看見未來希望。

蘆洲長安街193巷社區在2016年就傳出海砂屋況惡劣，礙於住戶同意比例一直無法提升，重建之路坎坷難行，即便社區已完成高氯離子檢測、也在2019年正式公告為更新地區，卻因地主擔憂缺乏投資人或建商進場，沒有專業度、財力支撐，難以順利完成重建，導致進度仍停滯不前。

隨著屋況愈來愈糟，不少住戶家中天花板掉落，到了無法居住的程度，陸續有人搬離社區，但也有許多人無法搬離，只能勉強棲身。

新北住都中心執行長汪禮國表示，此案與新北都更大聯盟合作，在初期就請公會估價師直接與地主溝通，讓地主對估價原則有客觀認知，公會建築師則就一樓店面需求及坪數需求與地主溝通。此外，中心請地政士為地主分析舊屋換新屋在稅務上的改變或權利異動時間點的利弊得失，使地主充分瞭解自身權利與義務。

中心進場輔導社區才半年多，住戶同意參與都更比例已達8成，更新會理事長孫精國說，過去漫長6年，雖然資源拮据、重建進度緩慢，但從沒放棄任何可以重建的機會，所幸最終傳來好消息，住戶感覺到未來是有希望的，不必生活在恐懼中。