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大巨蛋10月試營運跳票 柯文哲批中央：不要每樣都卡
大巨蛋10月試營運已確定跳票，台北市長柯文哲卸任前無望開幕，對此，柯文哲上午受訪時砲轟中央，不要為了對付柯文哲，大彎北段、大巨蛋、社子島每樣都卡。
柯文哲上午參加台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽暨國家代表隊選拔賽記者會時受訪，對於大巨蛋10月無法試營運，柯文哲說，他先表明台北市政府的態度，不會放水也不會刁難，一切依法行政。
柯文哲說，但去年4月送中央審查防火避難性能審查，到現在還沒有回來，回來才會給建照變更，再繼續後續工程，拿使照，現在是去年4月到現在，為何防火避難性能審查要審這麼久？其實不要為了對付柯文哲，大彎北段、大巨蛋、社子島，每樣都卡，政黨利益不要超過國家利益，這是不應該的。
至於媒體問柯，任內大巨蛋沒完工，會不會覺得可惜？柯說，不會「該我做的我每樣都做」態度是不要放水、不要刁難，依法行事，該怎麼做就怎麼做。
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