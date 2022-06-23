阿滴代言工業宅引討論 新北過去還真有「工變住」案例

網紅阿滴代言新北土城乙種工業區「長群享享」建案引發爭議，應該作為辦公宅，開箱影片中卻有浴缸，明顯不是工業宅該有的設施。市府工務、城鄉局昨稽查，認定該建案符合乙種工業區的土地使用分區規定，暫不開罰，但內有玻璃隔間，要求1個月內限期改善。

工務局表示，現有法規沒限制工業區不能住人，除非住戶把原本核准的室內圖更動，才會要求恢復，像該建案有玻璃隔板的也是不行，已經要求一個月內限期改善；衛浴設備方面，自108年6月起核發的建照不能放浴缸，只能有一間廁所。

工務局指出，全市列管108件工業住宅，其中32件要繳代金，等都市計畫變更地目再返還，目前有18案工業宅申請變更地目，但多數卡關在住戶意見不易整合。

城鄉局也說，自2019年修法，規定乙種工業用地建案只能蓋集中式廁所，若建商二次施工或設計不符，就能立即查處，因此新建案較少違規使用情況。此外，除民眾檢舉外，公安小組每年會去稽查，今年上半年已稽查7件，並拆除1件。

至於網紅代言的個案，今上午已經去稽查，並未有違規情況，後續會再跟稅捐處調閱已銷售戶之稅籍資料，若發現違規使用，可以都市計畫法79條裁罰6到30萬元。

城鄉局提到，若要變更地目，除要各級政府審查外，建商或民眾也要有相應回饋，比如捐地或者代金就直接繳交給政府；目前成功變更地目的只有1案，3案在市都委會審查、1件在營建署。

其中通過的是泰山「長群金璽御品」，該建案當時因為還沒有開賣，沒有住戶整合問題，因此以回饋土地方式，經內政部都委會同意；而各界很關心1300多戶的中和元氣大鎮，則是申請變更有缺件，但可能因內部住戶意見，沒有再送修正書圖。

房市專家分析，工業宅只要開賣就很難變更地目，畢竟戶數一多整合就困難，有屋主覺得就做辦公很好，不想額外貼錢或跑程序；有的則希望能變更，可以光明正大的當住宅。民眾若購買工業宅，雖然價格較便宜，但水電及房屋稅都要以營業用計費，開銷會較高。

屋比總監陳傑鳴表示，工業宅是不能做住宅使用的，有些建商會將樣品屋裝潢弄得像一般住宅，導致部分民眾搞不清楚狀況，可能就會碰到陷阱。

陳傑鳴指出，民眾若要避免夠購買到工業宅，最簡單的方式就是看屋時，先去看地目，就可知道使用分區為何。另外，若房屋比區域售價便宜一至兩成，也極有可能是商業宅、工業宅，這時就要特別注意。