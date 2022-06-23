老嫗收美國郵件以為詐騙 求助後才知是早年購買的股票

近年來詐騙案件越來越多，民眾透過媒體報導多有防備，新北有位老婦人近日收到美國政府郵件來函，以爲可能是另類詐騙，因此向在地民代求助。新北市議員張維倩表示，檢視信函後發現是老婦人過往在美國工作時購買的股票，因此協助相關連繫事宜，讓老婦人完整保有辛苦的退休金。

張維倩說明，檢閱文件後發現，英文信件內容要求變更通訊地址、提供身分證名文件、銀行帳戶等資訊，乍看之下以為是詐騙，實際了解才發現，原來是退休婦人在美商擔任作業員的職務，本身對英文不甚熟悉，在主管鼓勵下在職時以員工認股的方式買入公司股票，在職時已連續購入十多年該公司的股票直至退休。

由於該公司委託美國券商處理股票，在美國州政府的規定之下，若三年內沒有資產的處分紀錄，州政府是有權力收回民眾的資產，老婦人已退休多年並沒有處分美國的股票，因此才會收到美國州政府及券商的信件，而非詐騙郵件。

張維倩議表示，團隊將所有應備資料及處理步驟一一說明給老婦人了解，也協助相關聯繫事宜，讓老婦人了解自身權益，知道怎麼完整保有辛苦存下的退休金。張維倩也希望，有投資美股的民眾要留意美國各州政府的相關規定，避免太久沒使用美股賬戶而讓投資人辛苦購入的股票付諸流水。