北市議員媒合甜點業者做愛心 500條生吐司送仁家長輩享用

新北市議員張錦豪媒合生吐司業者，今天前往新北市萬里區市立仁愛之家，贈送500條生吐司給長者食用，更希望能夠拋磚引玉，號召更多人關心社會弱勢族群，帶給他們更好的生活體驗。

張錦豪說，一名在百貨公司專櫃製作高級生吐司的業者，希望能把自己手工製作的生吐司，分送弱勢長輩們享用。他與仁家聯繫後，業者今日下午2點多運送500條生吐司，到仁家分送給長輩。