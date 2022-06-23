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北市議員媒合甜點業者做愛心 500條生吐司送仁家長輩享用

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市議員張錦豪媒合生吐司業者，今天贈送500條生吐司給市立仁家的者食用。圖／張錦豪服務處提供
新北市議員張錦豪媒合生吐司業者，今天贈送500條生吐司給市立仁家的者食用。圖／張錦豪服務處提供

新北市議員張錦豪媒合生吐司業者，今天前往新北市萬里區市立仁愛之家，贈送500條生吐司給長者食用，更希望能夠拋磚引玉，號召更多人關心社會弱勢族群，帶給他們更好的生活體驗。

張錦豪說，一名在百貨公司專櫃製作高級生吐司的業者，希望能把自己手工製作的生吐司，分送弱勢長輩們享用。他與仁家聯繫後，業者今日下午2點多運送500條生吐司，到仁家分送給長輩。

業者說，生吐司比一般市售吐司鬆軟，他使用原料都需經過細心挑選，長輩們若牙口較差，也能安心食用。吐司屬於百搭食材，食用也很方便，透過冷凍、冷藏保存，仍保持吐司的新鮮度。

新北市議員張錦豪媒合生吐司業者，今天贈送500條生吐司給市立仁家的者食用。圖／張錦豪服務處提供
新北市議員張錦豪媒合生吐司業者，今天贈送500條生吐司給市立仁家的者食用。圖／張錦豪服務處提供
新北市議員張錦豪媒合生吐司業者，今天贈送500條生吐司給市立仁家的者食用。圖／張錦豪服務處提供
新北市議員張錦豪媒合生吐司業者，今天贈送500條生吐司給市立仁家的者食用。圖／張錦豪服務處提供

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