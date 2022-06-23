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孩童夏季沁涼放電 三重及汐止2處河濱玩水熱點7月開放

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「海世界水樂園」以台灣周邊海洋生物為主題，打造7大台灣特色水中生物。圖／新北高灘處提供
「海世界水樂園」以台灣周邊海洋生物為主題，打造7大台灣特色水中生物。圖／新北高灘處提供

夏季到來，玩水成大小朋友最愛，新北高灘處宣布，各界期待已久的三重海世界水樂園、汐止星際遊戲場-水星戲水區，即將於7月正式開放，歡迎大小朋友到河濱體驗夏季最好禮物。

高灘處說明，今年夏季推出眾多河濱好玩設施，繼6月18日陽光遊戲場啟用，提供戲水遊具讓民眾提早體驗玩水的樂趣後，三重熊猴森樂園旁的海世界水樂園、汐止星際遊戲場裡的水設施，都會在7月1日開放；三重辰光橋及八里左岸公園戲水噴泉等水設施，也都會在同日全面開放。

三重「海世界水樂園」設計延續「熊猴森樂園」台灣特色動物為主題概念，以台灣周邊海洋生物為主題，打造7大台灣特色水中生物，如綠蠵龜、萬里蟹、彈塗魚、寄居蟹、澎湖章魚、海月水母、花園鰻等親水設施，同時可認識台灣特色水中生物。其中還有5種不同體驗玩法，有360度水霧的彩虹隧道、無障礙的益智水桌、親子互動的大型水槍、手動幫浦等，現場更有更衣間及戶外淋浴區，可供民眾簡單沖洗。

汐止「星際遊戲場」是汐止區最大型的兒童遊戲場，以八大行星做多元性的空間規劃，小朋友在遊玩過程彷彿置身在浩瀚宇宙中，利用水星打造戲水區，還有土星沙坑區、木星遊戲區、亮眼的金星遊戲區、豐富性的地球遊戲區、休閒的海王星體健區、熱情的火星籃球場、閃耀的太陽溜冰場、還有適合銀髮族的天王星樂齡區，讓小朋友們可以從陸上玩到水上。

高灘處代理處長張修銘表示，海世界水樂園佔地1500平方公尺，熊猴森樂園再添「海世界水樂園」，將成為水陸大樂園，將讓大小孩更加玩不完；汐止星際遊戲場，佔地100平方公尺，每半小時將噴出水霧及地下湧泉，感受沁涼的水霧氛圍，夜間還有炫麗的LED燈光照明。

張修銘還說「海世界水樂園」及「星際遊戲場」加碼體驗，於6月25日及6月26日開放試營運，試營運2天後將依民眾使用意見，進行整備後於7月1日正式全面開玩。

汐止的「星際遊戲場」，是汐止區最大型的兒童遊戲場，利用水星打造戲水區。圖／新北高灘處提供
汐止的「星際遊戲場」，是汐止區最大型的兒童遊戲場，利用水星打造戲水區。圖／新北高灘處提供
無障礙益智玩水桌。圖／新北高灘處提供
無障礙益智玩水桌。圖／新北高灘處提供
位於三重熊猴森樂園旁的海世界水樂園。圖／新北高灘處提供
位於三重熊猴森樂園旁的海世界水樂園。圖／新北高灘處提供
澎湖章魚戲水設施。圖／新北高灘處提供
澎湖章魚戲水設施。圖／新北高灘處提供
多樣遊戲設施，小朋友們可以從陸上玩到水上。圖／新北高灘處提供
多樣遊戲設施，小朋友們可以從陸上玩到水上。圖／新北高灘處提供
360度水霧的彩虹隧道。圖／新北高灘處提供
360度水霧的彩虹隧道。圖／新北高灘處提供

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