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遠航董事長參與600億都更案 中和住戶擔心又出事

汐止水蓮山莊聯外道破損 先修復明年重鋪

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止區水蓮山莊聯外道路坑坑洞洞，新北市議員張錦豪會勘，決定先修復道路坑洞明年重鋪。圖／觀天下有線電視提供
汐止區水蓮山莊聯外道路坑坑洞洞，新北市議員張錦豪會勘，決定先修復道路坑洞明年重鋪。圖／觀天下有線電視提供

汐止區水蓮山莊有大約5千多位的住戶，但是出入的唯一聯外道路湖前街在長期使用下路面有些坑坑洞洞，每天出入的公車或機車很多，要如何確保民眾使用安全，今(23)日新北市議員張錦豪就邀集里長、公所和養工處現場會勘，決定先修復道路坑洞明年重鋪。

由於部分區塊破損嚴重有危及通行安全可能，將請汐止區公所於八月底前做緊急修復，避免破損處產生碎石影響交通安全，另外也進行評估水蓮橋至水蓮山莊大門口，路面全面刨鋪需要的預算，將納入明年度預算規劃進行施作。

新北市議員張錦豪表示，水蓮山莊唯一出入的聯外道路，每天使用的人車很多，針對路面破損處會進行立即性的修補，明年度也會爭取進行整個路段的重鋪，讓水蓮山莊出入的唯一道路更加安全，也讓人行空間和排水設施都能更完善。

里長貼心的將破損較嚴重的地方用紅線框出，這些區塊將在八月底前先進行緊急修復，請民眾經過路段放慢速度小心騎車，確保自身行車安全。

汐止

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