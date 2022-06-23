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守護海岸生態 淡水屯山國小學童淨灘清垃圾

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區屯山國小帶著全校學童舉辦淨灘活動，清理海廢垃圾，守護海岸生態。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區屯山國小帶著全校學童舉辦淨灘活動，清理海廢垃圾，守護海岸生態。圖／紅樹林有線電視提供

為維護海洋生態與環境，並且減少塑膠垃圾，今(23)日在淡水區屯山里六塊厝漁港，屯山國小帶著全校學童舉辦淨灘活動，今年特別有空軍弟兄協助活動經費以及六塊厝漁港的屯山小仿淨灘合作社提供垃圾袋，讓學生步行到漁港周圍海岸沙灘，清理海廢垃圾。

學生透過淨灘看到海岸有許多人類製造的廢棄物，學生說六塊厝漁港假日會有許多的遊客，因此人一多也就帶來許多的垃圾，海洋生態也受到威脅，用身體力行的方式，進行淨灘活動。

屯山國小表示，透過淨灘也讓孩子了解到不同區域有不同廢棄物種類，不僅是清理更學習如何分辨垃圾分類。

屯山國小主任林玟漣表示，這一次活動，就是希望讓孩子用行動，觀察到我們生活環境中的海岸存在著許多的垃圾，讓學生在淨灘過程中愛地球也愛自己。學生說在淨灘之後發現，沙灘上有許多的塑膠垃圾，還有玻璃罐，這些都對海洋生物有不好的影響，也希望未來不要再有亂丟垃圾的事情發生，另外這次淨灘行動，使用淨灘紀錄表格，將清除廢棄物依來源分類，並紀錄種類、數量，也藉此教育孩子垃圾減量的觀念。

淨灘 廢棄物 淡水

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