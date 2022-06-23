雙溪高中與社區合作 百年土地公增添意象
由雙溪高中師生與社區創生工作者、志工合作，今(23)日將校園內一座超過百年的土地公廟空間再活化，結合美術選修「美感創意」與地方學「漫遊雙溪」課程，從藝術創作、文史知識佈點建置，成為學校課程及社區活動共享的文化藝術空間。
雙溪高中內有座超過130年土地公廟，平時除了社區居民會入校敬拜土地公祈願，保存於校園中具有傳承鄉土意識的精神，且成為學校發展的特色，今年校方獲得新北市政府城鄉發展局111年度新北市社區環境景觀營造計畫經費補助，讓師生一起來營造土地公廟的空間。
雙溪高中葉俊士校長表示，這次活動進一步活化土地公歷史建築空間，一方面結合在地青年剪黏藝術師黃拓維，協同美術科邱蕙萱老師帶領學生、社區民眾共同創作讀冊古道文化意象藝術牆，另一方面由古道專家劉憲宗建築師設計石砌小土地公廟史地知識解說資訊，成為雙溪文化路徑的走讀亮點，讓在地青年與學子展能，深化地方認同，除了美化環境外更符應了學校與社區共好以及永續校園的概念。
共同執行此次合作案的雙溪注腳工作室負責人簡淑慧則說，地方創生的經營除了社區、民間共同來推動外，結合學校教育能讓學生更了解地方、認同在地，讓學生未來願意留在雙溪，繁榮地方就有源源不絕的生力軍。
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