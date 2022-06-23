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瑞猴自行車道何時修復 賴品妤：最慢八月底

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞猴自行車道封閉時間一延再延，立委賴品妤要求修復工程最慢八月底前要完工。 圖／觀天下有線電視提供
瑞猴自行車道封閉時間一延再延，立委賴品妤要求修復工程最慢八月底前要完工。 圖／觀天下有線電視提供

瑞猴自行車道前年底發生坍方事件，後續修復工程原本是預計去年就動工，但是後來因為遇到疫情升溫加上工程招標不順利，導致封閉時間一延再延，今(23)日立委賴品妤就邀請有關單位到地方說明，並要求修復工程最慢八月底前要完工。

瑞猴自行車道本身就是地方居民一個休憩的步道，現在因為之前的走山事件連帶封閉，但一封就是一年半載，到現在還沒見動工，讓地方是頻頻抱怨又很無奈，立委賴品妤今日也協調中央權責單位到地方進行說明。

立委賴品妤說，有鑒於最近疫情開始在降溫，可以預期的就是國內旅遊業可能會因此慢慢復甦，尤其對於瑞芳猴硐來說，觀光是非常重要的一項產業，瑞猴自行車道修復完成後的開放顯得更加重要。

弓橋里長潘政信說，雖然已經等很久，但還是希望工程可以在安全無虞的情況下完成，感謝我們立委賴品妤和議員林裔綺，也希望鐵路局和施工單位能夠加把勁趕快把它完成。

賴品妤進一步說明，今(23)日召開協調會也是希望工程可以加速進行，並且和各權責單位達成協議，她要求在兼顧安全性的情況下，最慢的話一定要八月底前完工，當然如果可以的話，希望至少再提早半個月到一個月完工，開放給久等的民眾使用。

賴品妤 自行車 猴硐 瑞芳

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