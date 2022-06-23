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遠航董事長參與600億都更案 中和住戶擔心又出事

疫情感謝有您 汐止公所表揚企業、志工義舉

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止區公所致贈感謝狀給疫情期間協助的觀天下有線電視和慈濟等志工，感謝他們的善心義舉。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所致贈感謝狀給疫情期間協助的觀天下有線電視和慈濟等志工，感謝他們的善心義舉。圖／觀天下有線電視提供

疫情期間社會處處充滿溫暖，為了感謝企業和志工們在汐止區設置關懷中心、篩檢站及疫苗站期間提供的熱心協助，汐止區公所在今(23)日上午舉辦了致贈儀式來一一致贈感謝狀給協助的觀天下有線電視和慈濟等志工，感謝他們不遺餘力的善心義舉。

汐止區長陳健民表示，疫情高峰期間電話都滿線，關懷中心的電話服務一天最多就會超過1,500通電話，快篩試劑也發送出超過9萬劑，非常感謝這麼多志工和企業提供的協助，讓防疫作業能更加順暢。

觀天下有線電視公司長期關心地方，本於企業的社會責任，這次在汐止區公所篩檢站免費提供了網路服務，慈濟和佛光山以及公所的志工們也全力以赴的提供關懷中心的電話服務以及快篩劑發放等，雖然辛苦，但是大家都做得很開心。

觀天下有線電視公司經理陳文龍表示，全民防疫，疫情期間除了公部門之外，民間機關更應出錢出力，觀天下有線電視基於這個理念，在汐止篩檢站設立的時候就全力支持提供服務，希望公私單位一起努力，讓社會越來越好。

慈濟志工賴慧娟表示，一個多月來能夠提供民眾服務，每個志工的內心都很溫暖，「付出無所求，受恩不忘報」，很開心能讓民眾打電話進來不會恐懼，能盡一點心力安撫民眾。

疫情尚未結束，有賴於企業和志工們熱心提供各項服務和協助，讓防疫作業更加順暢，也讓有需要的民眾能更快得到服務及照顧，平安順利度過疫情。

汐止 疫情 篩檢站

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