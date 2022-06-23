北市青年職涯政策成效不彰 遭批不檢討、選在8月畢業季退場

台北市長柯文哲去年底推出「青年職涯儲值護照」，協助在地待業青年踏入職場，北市勞動局長陳信瑜還說該政策「兼具抒困與振興」，但至今達成率僅8％，甚至將在今年8月退場，北市議員吳沛憶批，柯市府不檢討執行力，還在畢業季收回政策；北市就服處表示，中央將在8月推出尋職津貼，屆時無須疊床架屋。

「台北青年職涯儲值護照」服務對象為設籍在北市的18歲至29歲初次尋職青年，若在4個月內尚未成功就業，可申請職涯儲值護照，接受相關諮詢並使用就業服務，即有5000元補助，每月可申請1次，最多3個月，但該政策自去年10月推出後，申請人數卻不如預期。

吳沛憶指出，4月部門質詢就提醒陳信瑜達成率太低，當時陳信瑜還信誓旦旦說會達標，結果統計至6月止，申請人數僅66人，距離預期的750人差距遙遠。

吳批，柯市府過去為該政策訂下750人的KPI，結果幾個月過去，申請數僅66人、達成率8％，勞動局卻說「不是使用者越多越好，市府也不以追求績效為目標」，但同時放寬申請條件，將待業4個月縮短為1個月，擺明要衝業績，根本說一套、做一套。

吳沛憶質疑，陳信瑜曾稱該政策兼具抒困與振興，但政策失敗後，不但不去檢討執行力，反選擇在最需要振興的8月底畢業季退場，難道是為了迴避無法達標的事實？呼籲陳信瑜面對自己的規畫失敗及正式議員提醒，不要總是只想靠一張嘴跟新聞稿蒙混過關。

就服處回應，會調整適用對象，是為了配合中央6月15日推出的青年就業獎勵，考量北市青年畢業後大多住在自家，較無後顧之憂，求職轉職較爲容易，才特別將尋職津貼適用對象提前，銜接就業中央。

就服處表示，針對台北青年職涯儲值護照政策，意在保留資源給需要的青年，並不以追求績效為目的，更不鼓勵青年消極不就業，等待失業滿4個月再申請補助，至於為何選擇8月底退場，是因預期中央將比照去年，將在8月推出尋職津貼方案，屆時無須疊床架屋。