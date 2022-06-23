要求明年恢復發放敬老金 藍北市議會黨團籲柯文哲編預算

台北市議會通過台北市重陽節禮金致送自治條例，要求台北市政府恢復發放重陽敬老金，但市長柯文哲反對還提覆議，失敗後又函告行政院請示牴觸憲法為無效，結果行政院回函難認定牴觸憲法。國民黨北市議會黨團今要求，北市府應於112年度預算編列重陽敬老金，明年恢復發放。

國民黨黨團書記長秦慧珠認為，行政院既已回函明確表示，本自治條例議決案難逕予認定有牴觸憲法、《地方制度法》及《財政紀律法》之規定，因此黨團呼籲並要求市府應按照自治條例來執行，編列明年（112年）預算時，就要將敬老禮金編入相關預算。

柯文哲自105年上任後即取消每年發放65歲以上長者1500元，並隨年齡增長而增加的重陽敬老金。台北市議會國民黨團成員除不斷質詢要求恢復外，更自108年5月20日即提出恢復發放重陽敬老金提案，更提出訂定自治條例，至110年11月10日第13屆第6次定期大會正式通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」。

因柯市府仍堅持不發，並提出覆議案，市議會於110年12月22日表決覆議案，案經提付以無記名表決器進行表決，在場議員含主席61位，主席不參加表決，贊成議員計48人，反對議員計7人，棄權議員計5人。表決結果，通過議決維持原決議。

秦慧珠表示，覆議案被駁回後，市府理應依自治條例執行，但市政府仍顢頇抗拒，以致連柯文哲的「政治導師」宋楚瑜都批評柯市府的作為顯示「民主已死」，但柯市府仍發函給行政院，聲請將敬老金自治條例函告無效，行政院的回函等於直接否定柯市府一味硬抝，柯市長能不汗顏？

秦慧珠說，柯文哲漠視長者，不尊重議會，連續幾年取消敬老金，在國民黨團多年要求恢復並經議會正式立法通過之後，仍百般抗拒，覆議案被駁回後，又向中央要求宣告無效，種種作為足以顯示目無長者、議會、法紀，實做了最壞的民主示範，現被中央打臉，應痛改前非，盡速公告「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，明年恢復發放重陽敬老金。