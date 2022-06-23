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校園第二劑兒童疫苗開打 北市8月擬推學生集中接種

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市銘傳國小今日安排在校接種5至11歲學生BNT及莫德納疫苗。記者季相儒／攝影
台北市銘傳國小今日安排在校接種5至11歲學生BNT及莫德納疫苗。記者季相儒／攝影

暑假將至，台北市今起進行第二劑校園疫苗接種，台北市副市長蔡炳坤今前往銘傳國小視察疫苗接種受訪表示，北市兒童疫苗第一劑覆蓋率已達65%，盼能提升覆蓋率達到70%，第二劑的意願調查大概是6成左右，目前正研擬8月時，再次提供學生集中接種站。

教育局表示，北市於6月23日至7月2日規畫醫療院所入校施打，提供國小(含附幼)兒童接種第2劑疫苗，同時提供尚未接種第1劑疫苗的兒童盡速接種，積極提升台北市校園疫苗覆蓋率。

5-11歲第2劑疫苗接種間隔縮短為4至8周，台北市銘傳國小今日安排在校接種5至11歲學生BNT莫德納疫苗，由於學生已經有前一次接種疫苗經驗，校方指出許多學生未有家長陪同獨自前來，現場也能看到許多學生表情輕鬆，氣氛和緩。

銘傳國小距離學校前次5月26日安排在校接種疫苗已滿4周，今日預計將有194名學生在校接種疫苗，其中183名將接種第2劑，11名補接種第1劑，分別為BNT疫苗160人及莫德納疫苗34人。

蔡炳坤表示，今天是BNT第二劑開打首日，因此兒童疫苗接種已經有第一劑、第二劑的BNT與莫德納等四種類別同步進行，依整個台北市的接種情況，兒童疫苗第一劑覆蓋率已達65%，至於第二劑的意願，經過意願調查大概是6成左右。

蔡炳坤進一步解釋，現在滿4周就能接種第二劑，不過有些家長不打算讓孩子一到期就打，可能會在暑假期間另外接種。由於兒童疫苗第一劑覆蓋率已達65%，多元管道還在接種中，希望台北市兒童疫苗第一劑的覆蓋率達到70%，第二劑也希望能適度提升。

蔡炳坤表示，由於有的家長打算暑假期間再讓孩子接種，因此正在研議8月時，預計以12行政區為單位，提供一次集中接種，目標讓學生打完疫苗放暑假之外，在暑假期間有任何疫苗接種需要，市府也都會提供機會。

現場氣氛和緩，許多學生表情輕鬆。記者季相儒／攝影
現場氣氛和緩，許多學生表情輕鬆。記者季相儒／攝影
許多學生未有家長陪同獨自前來。記者季相儒／攝影
許多學生未有家長陪同獨自前來。記者季相儒／攝影

莫德納疫苗 北市 蔡炳坤 BNT

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