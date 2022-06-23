柯文哲任內無法完工 大巨蛋10月試營運「確定跳票」

台北大巨蛋爭議持續，除了外界質疑體育賽事舉辦比例過低，批評是「掛羊頭賣狗肉」，北市議會工務委員會今進行大巨蛋專案報告時，議員王欣儀追問大巨蛋興建進度及營運時程，是否如期於今年10月試營運，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩坦言，確定會跳票。

工務委員會今針對大巨蛋議約內容，包含體育賽事比例、撤銷國賠案、取消棒球博物館等議題進行專案報告。北市都發局長黃一平表示，大巨蛋興建進度到5月底達94.28%，還有6%要施作，但內容多數是第四次變更設計的內容，這部分還要等中央同意。

黃一平表示，有拜訪內政部營建署詢問進度，得知目前營建署已同意變更，但消防排煙部分須由消防署審查，審查通過後才會一併核發。

陳世浩補充，整個大巨蛋主體加上4棟附屬建物工程大多已完成，僅剩景觀鋪面、消防設施等，而6％部分如防火門、避難樓梯、逃生區劃等，需等中央審查通過才能施工，若擅自施作，就會回到2015年問題，出現未按圖施工的情況。

王欣儀追問，若中央通過審查，剩餘的6％工程還需多少工時？陳世浩回應，遠雄預估還需一個半月，施工完後還要報竣工，再請都發局進行勘驗程序，相關流程跑完後才能取得使照，接下來才有試營運、開幕的流程。

王欣儀表示，原先表定今年6月取得使照、10月試營運，「今年肯定不能完工？」北市體育局長李再立表示，完工不太可能，因為中央何時通過審查也無法預測，要取得使照也有難度；陳世浩坦言，10月試營運是遠雄之前給得支票，但現在確定會跳票，目前給遠雄的目標，就是盼今年底能取得使照。