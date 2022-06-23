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遠雄規劃大巨蛋10月試營運 北市府：會跳票

中央社／ 台北23日電

北市議會今天召開大巨蛋專案報告，議員王欣儀指出，市府曾提出大巨蛋可望10月試營運，北市府表示，訂試營運日期是遠雄，大巨蛋案還在中央審查，10月試營運會跳票。

台北市議會工務委員會召開會議，由台北市政府體育局等單位報告大巨蛋議約等內容，議會工務委員會第一召集人、市議員王欣儀質詢，北市府先前提過預計6月發大巨蛋建築執照、10月試營運。

列席的台北市都市發展局長黃一平答詢，大巨蛋案建造執照已進入第4次變更設計申請程序，大巨蛋體育場館施工進度剩下6%，包含安全梯等部分，取得建照後，才能進行後續施工。

黃一平說，大巨蛋防火避難性能設計計畫書去年9月由台建中心審查完畢，內政部還未發許可證，至於避難層部分，營建署今年5月函文，尊重北市府認定，不過排煙設備模擬部分要經消防署審查、同意，目前仍在進行。

台北文化體育園區（大巨蛋）籌備處副執行長陳世浩答詢，大巨蛋體育場館及附屬4棟建築的相關構造目前已完成，剩下景觀鋪面、消防設備等，至於北市都發局提到施工進度剩6%，主要是逃生避難梯施作防火區域、防火門等工程，要等通過第4次變更設計才能施作，否則會違法。

陳世浩說，與遠雄公司談過，遠雄估計若北市府通過第4次變更設計，1個半月內可完成最後6%，後續有竣工勘驗等程序。至於議員提到10月試營運部分，這是遠雄當初提供投資執行計畫書內容，但「確定10月會跳票」，將要求遠雄努力在今年底取得使用執照。

另外，民進黨籍北市議員周威佑質詢，建議北市府與遠雄討論大巨蛋體育場館收費標準，相關收費內容須先經北市府同意，否則失去BOT案意義；議員梁文傑表示，北市府除要多鼓勵業者承租使用大巨蛋，也盼可推廣更多體育賽事，市府不要只關心可收取多少權利金等內容。

北市體育局長李再立答詢，大巨蛋投資執行計畫書目前未談妥，相關意見會納入評估。

北市 大巨蛋 體育

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