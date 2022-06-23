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北市信義區大停電1021戶受影響 台電預計下午2點半復電

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台電表示，目前已有兩百多戶復電，仍有7百多戶停電，人員持續搶修中，預計下午2點半全部復電。圖／聯合報系資料照片
台電表示，目前已有兩百多戶復電，仍有7百多戶停電，人員持續搶修中，預計下午2點半全部復電。圖／聯合報系資料照片

台北市信義區永吉路、虎林街今天中午發生停電事故，受影響戶數超過1千戶。台電表示，目前已有兩百多戶復電，仍有7百多戶停電，人員持續搶修中，預計下午2點半全部復電。

台電北市區營業處表示，事故原因為興雅變電所第53號饋線的分歧線路事故，今天中午12點4分發生停電，台電12點10分接獲通報，12點25分趕抵現場，下午1點11分復電258戶。

台電北市區營業處表示，受影響範圍為信義區永吉路200巷、278巷、虎林街100巷等一帶，受影響停電戶數1021戶，已復電戶數258戶，目前仍有763戶停電。

台電北市區處表示，事故原因為自動化分歧線開關跳脫，原因查修中，目前人員逐間配電室檢視故障指示器動作情形，初步隔離故障區間。

停電 台電

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