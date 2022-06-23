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7月25日萬安演習 北市最大規模區里防空避難演練登場

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
防空避難講習。圖／北市民政局提供
防空避難講習。圖／北市民政局提供

若發生大空襲要往哪裡躲？ 今年軍民聯合防空萬安45號演習即將於7月25日登場，北市民政局督導12個區公所及全市456個里辦公處，從6月16日起至7月20日間將辦理456場次的防空避難踏勘演練，現正進行中。民政局指出，這次是台北市史無前例、最大規模的防空避難演練。

民政局表示，456場次的防空避難踏勘演練，是要讓各里於平日就能了解疏散避難動線，各里的「民防分團」也可在戰爭時協助警察進行防空疏散避難。為使演練順利，各區公所皆在5月底前，邀請警察分局種子教官，完成456里之里長、里幹事工作講習。

另外，由警察種子教官教導認識防空警報、下載安裝及查詢防空避難設備APP、說明防空避難行動、防災物資及救護準備及生存基礎知識，受訓總人數總計為978人。

民政局表示，這是台北市首次舉辦全市規模的區里「防空避難演練」，為了讓民眾於空襲時，快速且有效進行疏散，規畫全市456里於一個月內，完成防空避難踏勘演練。由身兼民防分團分團長的里長，於了解轄內防空避難室的地點，在各里進行教育講習。

演練時，讓民防分團的里民了解該里防空避難設備處址，並下載安裝防空避難設備APP、學習防空避難姿勢後，由該里防災士及警員陪同，依循「防空避難設備」黃色標示牌指引，走訪里內可使用的防空避難室動線，並就地演練防空避難姿勢，預計至7月20日前完成，辦理456場次踏勘演練。

民政局也提醒民眾，應盡早於行動裝置下載安裝「北市警政APP」，可即時查詢最近的防空避難處所位置，達到平時熟悉操作介面，戰時臨危不亂。

防空避難踏勘演練演練避難姿勢。圖／北市民政局提供
防空避難踏勘演練演練避難姿勢。圖／北市民政局提供

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