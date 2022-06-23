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一卡通獲准公開發行 儲值卡破3500萬戶

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
一卡通依專營電子支付機構的股票辦理公開發行規定，昨天經櫃買中心核准為公開發行公司，股票代號為6033。記者林巧璉／翻攝
一卡通依專營電子支付機構的股票辦理公開發行規定，昨天經櫃買中心核准為公開發行公司，股票代號為6033。記者林巧璉／翻攝

一卡通依專營電子支付機構的股票辦理公開發行規定，昨天經櫃買中心核准為公開發行公司，股票代號為6033，實收資本額11.4億元，為專營電子支付機構中最高。一卡通指出，目前一卡通MONEY電子支付用戶數已突破500萬戶，儲值卡發行量超過3500萬張。

根據金管會公告的4月份電子支付機構數據，不只在轉帳匯兌方面市占率第一達63.23%，儲值金額市占率63.25%，已連續7個月站上百億元大關。一卡通指出，生活繳費功能使用範圍除涵蓋全台國稅及地方稅約70幾項稅目別外，其他與民相關的停車費、水電瓦斯費、有線電視台費、學雜費、信用卡費、規費罰鍰及健保費等，多達2600多項，服務範圍為業界最廣。

一卡通公司表示，未來在經營上，期能強化吸引優秀人才、便利資金籌措、與股東及員工共享長期經營成果，以建立持久的競爭優勢。

未來一卡通致力於為民眾打造全方位的無現金支付生態圈，便利民眾生活，將持續發掘滿足民眾生活的各項需求，透過支付生態去連結政府、銀行、商戶、使用者等，擴大生態系的觸角，持續累積用戶黏著度。也會與各股東之間合作，開發更多元化的支付場景，如智慧住宅管理平台、移工小額匯兌業務等，朝向更完整的支付生態系發展。

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