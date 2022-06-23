台北市續推服務業節能汰換補助 8月1日起開始受理

台北市議會昨天三讀通過「台北市淨零排放管理自治條例」，北市產業發展局今天表示，配合北市2050淨零排放目標，產業局編列9500萬元追加預算補助服務業汰換節能設備，昨天獲台北市議會審查通過，提供北市服務業者申請補助，申請補助要點將儘速公布，北市服務業者可保留今年6月23日以後相關汰換文件，屆時申請補助。

產業局表示，今年補助對象包含於台北市辦妥公司行號登記、法人設立、稅籍登記或足資證明為服務業者皆可以申請。預定補助項目包含中央空調系統、無風管與接風管空調、辦公室老舊照明燈具、室內停車場智慧照明。

其中中央空調系統，需於施工前向產業局申請，待產業局核定後才能施工。無風管與接風管空調、辦公室老舊照明燈具、室內停車場智慧照明等項目則是先汰換後申請補助，建議已規劃汰換的業者，可先行汰換安裝，後續再憑6月23日以後開立的發票申請補助。

產業局表示，台北市政府從2018年開始推動「縣市共推住商節電行動」，打造台北市成為節電城市，因此台北市是全國六都中唯一連續四年工商業用電負成長，且經濟持續成長的直轄市。為協助服務業者加速汰換耗能設備，今年特別爭取追加預算補助服務業者汰換節能設備，期望節電成效再創佳績。

產業局表示，補助申請期間自今年8月1日起至今年12月30日止或補助預算總額度申請額滿為止。申請補助順序採送件時間為準。補助額度有限，建議盡早申請辦理。

產業局表示，申請汰換無風管、接風管空調補助需要文件有廢四機聯單正本、載明新機型號的發票影本、汰舊換新前後的照片、新機產品保證書影本、近一期非營業用戶電費單等相關文件，服務業者可先準備上述文件，待產業局公告補助要點及申請相關資訊後，再提出申請。