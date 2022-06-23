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蘆洲警分局舊廳舍施作安全圍籬 明起禁止民眾臨停
去年10月新北市蘆洲警分局暨三民派出所新建廳舍竣工進駐使用，原舊址分局辦公廳舍，因海砂屋判定危樓，預計將於明年進行拆除，並以4個月時間改建成150格臨時平面停車場。為維護附近民眾安全，蘆洲警分局日前貼出公告，於明天（24日）早上8時許施作安全圍籬，禁止民眾停車。
警方指出，位於蘆洲區永平街蘆洲警分局舊有辦公廳舍使用近30年，因是海砂屋，921大地震時，又造成主體結構受損，經相關單位會勘判定危樓。2018年9月於長榮路新建分局辦公新廳舍，去年10月竣工陸續搬遷進駐，今年1月5日正式落成啟用。
原舊有分局辦公廳舍，則預計將於明年進行拆除，並以4個月時間改建成150格臨時平面停車場。
警方表示，分局人員搬遷新廳舍後，附近民眾將自家車臨停於此，為避免危樓舊辦公廳舍，外牆磁磚或是廳舍其他建物掉落，危及民眾安全。這個月20日分局派員於舊廳舍外張貼告示，於明天開始將施作圍籬，禁止民眾停車。
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