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張嘉玲感謝警察防疫辛勞 募集企業捐中和分局千組快篩

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員參選人、中和小英之友會執行長張嘉玲募集民間資源，讓企業捐贈1000組快篩試劑為中和分局送暖。圖／張嘉玲提供
新北市議員參選人、中和小英之友會執行長張嘉玲募集民間資源，讓企業捐贈1000組快篩試劑為中和分局送暖。圖／張嘉玲提供

國內疫情持續發展，中央及地方各防疫相關人員都忙進忙出，其中警察也投入防疫工作，守護國人健康，新北市議員參選人、中和小英之友會執行長張嘉玲近日就募集民間資源，讓企業捐贈1000組快篩試劑為中和分局送暖，盼警察在前線工作時也能保護自身安全。

張嘉玲表示，為支持與感謝警察同仁們在疫情期間的辛勞與付出，陪同凱利得建設股份有限公司總經理羅英文前往中和分局，捐贈快篩試劑1000組，其中500組可選擇採用唾液或鼻腔兩種方式，現場由中和分局長李建廣代表收受，盼警察在前線工作時也能保護自身安全。

張嘉玲指出，新北是這波疫情的嚴重區域之一，中和分局同仁除原先執行治安勤務工作外，亦要支援防疫工作，因此對各項防疫物資的準備相當重要，尤其是快篩試劑的充足不缺更是，還好有社會熱心企業人士捐贈，讓有需要的員警可以領取使用。

中和分局表示，感謝社會各界對警察工作的支持和鼓勵，可以讓第一線的警察無後顧之憂全心全力工作；張嘉玲則說，她會持續做警察的堅強後盾，協助警察共同守護地方治安和人民健康，相信大家必能戰勝疫情，迎來正常生活。

新北市議員參選人、中和小英之友會執行長張嘉玲募集民間資源，讓企業捐贈1000組快篩試劑為中和分局送暖。圖／張嘉玲提供
新北市議員參選人、中和小英之友會執行長張嘉玲募集民間資源，讓企業捐贈1000組快篩試劑為中和分局送暖。圖／張嘉玲提供
新北市議員參選人、中和小英之友會執行長張嘉玲募集民間資源，讓企業捐贈1000組快篩試劑為中和分局送暖。圖／張嘉玲提供
新北市議員參選人、中和小英之友會執行長張嘉玲募集民間資源，讓企業捐贈1000組快篩試劑為中和分局送暖。圖／張嘉玲提供

警察 快篩試劑

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