夏季到更需注意！中和及土城部分地區26、27日停水

台水為辦理中和連城路管線永遷工程，將在26日8時至27日4時停水20小時，屆時受影響戶數1萬3205戶、水壓降低戶數2萬2212戶。新北水利局指出，市府將督促台水盡速完工復水，而台水也將設置10處臨時供水站及水車隨時待命，供民眾使用。

水利局指出，台灣自來水股份有限公司第十二區管理處為辦理「中和區連城路1200mm管線永遷工程」，新北市中和及土城部分地區將於6月26日8時至6月27日4時停水20小時；這次停水戶數1萬3205戶（直供戶1988戶），水壓降低戶數2萬2212戶。

水利局說明，中和區停水範圍為嘉慶里，也就是中和區連城路460巷至534巷雙號側，含巷、弄、號及連城路629號；土城區停水範圍則包含永富里、永豐里、青山里、清水里、清和里、清化里、青雲里、沛陂里、永寧里。

也就是土城區清水路雙號側全部、青雲路220號至482之2號、233號至669之6號以後、石門路全部、明德路一段8號至288之2號、51號至367號、青和街全部、仁愛路全部、國際路全部、永豐路242巷、青仁路6號至70號、1號至41號、中央路三段126巷及281巷、永寧路32巷全部、大安路32號（皆含周邊巷弄）；中山路、中興路、勝利街、大同街、復興街、德安街、成功街、民安街、民族街、民權街、民生街、福安街、自強街、自由街、金安街，以上全部皆含周邊巷弄）。

水壓降低地區則有土城區延吉里、金城里、峯廷里、柑林里、埤塘里、員信里、土城里、員仁里、大安里。

水利局表示，將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置10處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需求可至臨時供水站取水或連繫台水公司協助送水。

10處臨時供水站位置包含，明德路一段72號、明德路一段291號巷口、青雲路449號旁、青雲路與石門路口、永寧路18號、中央路3段284號、福安街72號、福安街與民權路口、中興路與成功街口、自強街10號旁，民眾有任何供水問題或因重大事故需緊急送水可洽免付費專線1910。