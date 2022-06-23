景美人權園區該改造或保原貌？ 各方人士激烈辯論

景美人權園區是否改造或保留原樣引發討論，各方人士昨日激烈討論，有的直批園區被改造成特色公園，少了肅穆氛圍，有違史實；有的則說是應該要改造利用，方便民眾參觀及呈現歷史。國家人權博物館表示，除說明園區再利用計畫內容外，也希望更多有經歷的民眾分享過往，讓計畫能更完善。

景美人權園區近來景觀工程，引發在地團體不滿，認為改變原貌，不符史實，國家人權博物館昨為此在下午召開修復再利用計畫說明會，邀集各相關團體及曾歷經過的民眾參與，會上有人主張不能更動現有樣貌，有人則主張應該適當新增新設施，以方便呈現歷史，多方人士從下午一路討論至晚間，場面還幾度相當火爆。

五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東認為，景美看守所應該「修舊如舊、不加新」，且很多事情不是人權館能替受難者和家屬決定的，人權館應該先討論，而不是先動手把當地改造為「特色看守所公園」，再請有參加的人背書；整個園區應該是紀念地，要恢復肅穆，不該「再利用」及破壞。

社團法人台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會會長陳中統認為，還是希望各界給人權館鼓勵跟支持；協會成員、坐監長達13年的蔡寬裕也說，有些事情是誤會，不該一直指責人權館，有些設施的確需要增加，以方便參觀民眾或者做相關研究使用。

台灣戒嚴時期政治事件處理協會理事長許育嘉則說，其實各地很多地方都有受難者經歷苦痛的相關地點，但現在除綠島外，只剩景美人權園區，因此更在意的是有這空間可以成為後代教育交流的場域 ，並非說設施或建築一定要保留原貌，人及故事才是重點，

在地團體暗坑工作室負責人吳柏瑋認為，討論過程中有點失焦，還是該聚焦修復及再利用內容，之前館方明明說討論到的路緣石會暫停施工及保留，結果現在工程仍舊繼續，還是希望未來任何工程或規畫要先經討論，告知相關人士及在地民眾，讓大家都能知道，而非直接動工。