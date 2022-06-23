快訊

我不是黑工！高苑500名國際生連署向總統陳情 籲還校方清白

獨家解密台大如何審學習歷程 教授最想看這6點

悲報！日本Apple Store直營店取消免稅原因曝光 果粉喊這裡還能買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

景美人權園區該改造或保原貌？ 各方人士激烈辯論

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
在地團體抨擊，之前館方明明說討論到的路緣石會暫停施工及保留，結果現在工程仍舊繼續。記者李成蔭／攝影
在地團體抨擊，之前館方明明說討論到的路緣石會暫停施工及保留，結果現在工程仍舊繼續。記者李成蔭／攝影

景美人權園區是否改造或保留原樣引發討論，各方人士昨日激烈討論，有的直批園區被改造成特色公園，少了肅穆氛圍，有違史實；有的則說是應該要改造利用，方便民眾參觀及呈現歷史。國家人權博物館表示，除說明園區再利用計畫內容外，也希望更多有經歷的民眾分享過往，讓計畫能更完善。

景美人權園區近來景觀工程，引發在地團體不滿，認為改變原貌，不符史實，國家人權博物館昨為此在下午召開修復再利用計畫說明會，邀集各相關團體及曾歷經過的民眾參與，會上有人主張不能更動現有樣貌，有人則主張應該適當新增新設施，以方便呈現歷史，多方人士從下午一路討論至晚間，場面還幾度相當火爆。

五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東認為，景美看守所應該「修舊如舊、不加新」，且很多事情不是人權館能替受難者和家屬決定的，人權館應該先討論，而不是先動手把當地改造為「特色看守所公園」，再請有參加的人背書；整個園區應該是紀念地，要恢復肅穆，不該「再利用」及破壞。

社團法人台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會會長陳中統認為，還是希望各界給人權館鼓勵跟支持；協會成員、坐監長達13年的蔡寬裕也說，有些事情是誤會，不該一直指責人權館，有些設施的確需要增加，以方便參觀民眾或者做相關研究使用。

台灣戒嚴時期政治事件處理協會理事長許育嘉則說，其實各地很多地方都有受難者經歷苦痛的相關地點，但現在除綠島外，只剩景美人權園區，因此更在意的是有這空間可以成為後代教育交流的場域 ，並非說設施或建築一定要保留原貌，人及故事才是重點，

在地團體暗坑工作室負責人吳柏瑋認為，討論過程中有點失焦，還是該聚焦修復及再利用內容，之前館方明明說討論到的路緣石會暫停施工及保留，結果現在工程仍舊繼續，還是希望未來任何工程或規畫要先經討論，告知相關人士及在地民眾，讓大家都能知道，而非直接動工。

國家人權博物館表示，說明會除解說園區再利用計畫內容外，也希望更多有經歷的民眾分享過往，吸取各方意見，讓計畫能更完善。

景美人權園區近來景觀工程，引發在地團體不滿，認為改變原貌，不符史實，國家人權博物館昨為此在下午召開修復再利用計畫說明會，邀集各相關團體及曾歷經過的民眾參與。記者李成蔭／攝影
景美人權園區近來景觀工程，引發在地團體不滿，認為改變原貌，不符史實，國家人權博物館昨為此在下午召開修復再利用計畫說明會，邀集各相關團體及曾歷經過的民眾參與。記者李成蔭／攝影

國家人權博物館 受難者

延伸閱讀

龜殼花橫行北市動物園 褐狐猴好奇心強慘登被咬冠軍

綠色休閒渡假園區BOT案擺爛 金門縣府提告要求賠償

嘉市殯葬園區聯外道路3期拍板補助2.8億 工期約4年

石門水庫溪洲旅遊服務區營運延後 咖啡廳7月1日先試營運

相關新聞

景美人權園區該改造或保原貌？ 各方人士激烈辯論

景美人權園區是否改造或保留原樣引發討論，各方人士昨日激烈討論，有的直批園區被改造成特色公園，少了肅穆氛圍，有違史實；有的...

禁行機車44年 北市忠孝西路年底試辦全線通車

台北市忠孝西路自1978年禁行機車已44年，北市議會交通委員會今進行機車路權座談會，議員們認為交通局針對機車道路平權議題...

大巨蛋棒球賽事占15% 蔣萬安：市民期待可以辦棒球賽事

台北市議會教育委員會日前在大巨蛋專案報告中，決議要求大巨蛋活動15%用於棒球相關活動。國民黨台北市長參選人蔣萬安上午參拜...

張嘉玲感謝警察防疫辛勞 募集企業捐中和分局千組快篩

國內疫情持續發展，中央及地方各防疫相關人員都忙進忙出，其中警察也投入防疫工作，守護國人健康，新北市議員參選人、中和小英之...

夏季到更需注意！中和及土城部分地區26、27日停水

台水為辦理中和連城路管線永遷工程，將在26日8時至27日4時停水20小時，屆時受影響戶數1萬3205戶、水壓降低戶數2萬...

敬老金「函告無效」遭駁 柯文哲：要找錢了

台北市議會去年通過「北市重陽敬老禮金致送自治條例」，北市府提覆議未成功，轉向行政院聲請自治條例函告無效。行政院昨天函文北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。