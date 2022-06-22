北海岸台2線水流公廟到中角 增5公里海濱風情自行車道
公路總局第一區養護工程處利用海側隙地，規畫設計北海岸台2線34K（水流公廟）到39K（中角）海側，長約5公里多的自行車專用道，第一階段短中期工程已經完工，24日履勘確認後，近期即可開放遊客試騎體驗。
北部濱海公路台2線萬里、金山、石門是北部的熱門旅遊路線，沿線海天一色，景緻宜人，有許多拍照打卡聖地。
公路總局第一區養護工程處景美工務段表示，新闢水流公廟到39K中角海側的自行車道，沿途行經中角灣、跳石、水流公廟，提供自行車騎士，更舒適、安全的騎乘空間，可享受海濱風情。
景美工務段說，新闢自行車專用道是利用海側隙地規畫設計，第一階段短中期工程已經完工，履勘確認後即可開放遊客試騎體驗。
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