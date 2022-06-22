被指規避監督藐視議會 黃珊珊：行程早排好

北市副市長黃珊珊兩度缺席議會報告，議員砲轟規避監督藐視議會。黃珊珊晚間回應，行程早排好，按程序議程規定通知的部分當然會去，書面報告也有送議會，都有按議會決議辦事。

有意參選台北市長的黃珊珊近來勤跑市場，卻帶著民眾黨議員參選人「學姐」黃瀞瑩、陳思宇及北市府官員陪同，遭質疑將選務寄生北市府，引發行政不中立爭議。

黃珊珊昨天未列席議會「台北市政府違反行政中立」專案報告，今天又未到大會備詢，遭多名不分黨派議員齊聲砲轟藐視議會，議長陳錦祥裁示黃珊珊28日到議會大會報告。

黃珊珊今天晚間出席台北表演藝術中心開幕「士林藝饗券」新聞發佈會，被問及此事時表示，按正常程序規定通知的議程當然會去，但她今天的行程是早就排好的，且按規定，週三的大會不是一定要去，會再跟議會說明。

黃珊珊表示，昨天議會財政建設委員會要求的書面報告有送件，都有依照議會的決議辦事。