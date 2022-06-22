新北市議會閉會 綠擬開臨時會提動議譴責侯友宜

民進黨新北市議會黨團昨天為恩恩案提案譴責新北市長侯友宜，在朝野互嗆混亂下以建議案方式通過。民進黨團今天提動議案但未列入討論，因此揚言將連署盡快召開臨時會再戰。

民進黨團針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，中和2歲童恩恩染疫亡，恩恩爸爸苦追真相及市府橫向聯繫音檔曝光後，昨天甲級動員提案譴責侯友宜。

提案內容：相關真相資訊遭市府以行政與法律手段阻礙，未能完整提供受害者家屬，音檔遭吹哨者爆料後，凸顯市府失職與責任，建請議會強烈譴責侯友宜市府團隊掩蓋真相、傲慢對待市民請求，並要求侯友宜向市民道歉，檢討相關局處責任。

但因朝野互嗆吵鬧，最後以建議案方式通過。民進黨團幕僚表示，動議案是議會做成的決議，代表全體議會態度；建議案是一般提案，僅要求新北市政府參酌辦理，不具強制力。

民進黨團總召集人陳啟能今天在議會表示，將譴責案改採動議案方式提案；國民黨議員劉美芳認為，依議事規則要有案由才能提動議，動議案成立後才能進入內容討論，何況一般而言是一案不二審。

動議案最後雖未列入大會討論，但陳啟能強調，議會是多數決，因建議案不能解讀是議會立場的提案，才改提動議案，黨團意見是要表達議會共同譴責侯友宜的立場；民進黨團副總召李倩萍提延會要求，但因現行定期會會期總天數已達70天上限而未能延會。

民進黨團幕僚表示，今天未動員，黨團出席議員人數不多，因此，議會今天閉會後，將尋求議員連署，盼下週能順利召開臨時會，黨團屆時將再提譴責侯友宜的動議案，不排除訴諸表決。

至於市長侯友宜今天對恩恩事件表達願負責態度後，恩恩爸爸接受媒體視訊聯訪時，點名衛生局長陳潤秋及消防局長黃德清應下台負責。兩人今天下午如常到市議會備詢，他們面對媒體時未正面回答，僅表示「謝謝大家關心，會認真好好做事情」。