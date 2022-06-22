估下月邊境就解封 柯文哲：北藝開幕將繁榮地方

台北表演藝術中心即將在7月正式開幕，台北市長柯文哲今天晚間出席北藝開幕記者會，並宣布推出「士林藝饗券」，北藝開幕期間(7月2日至10月2日)購票者，可於台北通、悠遊付APP下載50元折價券，盼振興士林經濟。柯文哲致詞表示，「我估計大概下個月邊境就解封了，觀光客就會進來，剛好這時刻蓋好開幕，北藝將可以帶來地方繁榮。」

柯文哲說，本來台北燈節今年在士林舉辦，燈節當周士林人山人海，本想說一鼓作氣上去，沒想到疫情來了，全部打回原形，現在又要重來一遍，但趁這次北藝開幕，要將士林人潮帶回來，大家不要緊張，白晝之夜也會在這裡辦，會有一連串活動。

柯說，「還好啦，疫情快結束了，這一波不會在....」，不過真的是人算不如天算，原以為一鼓作氣上去，不過還好，後面還有很多預備動作，北藝開幕，白晝之夜，希望士林夜市恢復過去往日榮景。

台北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山表示，今年2月台北燈節在士林舉辦，的確有為士林帶來人潮，但因4月疫情又起，導致士林商圈整個人流又回到去年5月疫情三級警戒期間狀況，商機僅剩過去1成，民眾不敢出來逛街，街道冷清清、餐廳無人用餐，尤其今年母親節生意真的很慘，

蘇文山說，儘管現在疫情趨緩，士林夜市人流也有回到過去三成左右商機，但這次北藝正式開幕、加上市府發士林藝饗券，今年10月白晝之夜也會在士林辦，這一連續活動，應該可以恢復士林商機，但店家攤商還是會擔心變種疫情再起，祈禱疫情不要再升溫。

柯文哲也表示，北藝因造型很特殊，由國際知名建築師庫哈斯設計，試營運發現一些小問題，下個月就要開始開幕，北藝歷經十年驚現，3至5月試營運，7月將正式上線，北藝因是很特殊的建築物，未來將有很多國外觀光客、國內也會有很多遊客來，裡面參觀動線蠻特別的，可以看到劇場後面怎麼運作，一定是台北市地標。

柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤今天一同出席台北表演藝術中心開幕記者會，並宣布基於與在地共好共享，由產發局、資訊局、文化局，及悠遊卡公司共同推出「士林藝饗券」，北藝中心開幕期間（7月2日至10月2日）購票者，可於台北通、悠遊付APP下載50元折價券，於合作士林夜市商家使用，盼振興士林經濟。