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黃金博物館翻修本山五坑 老礦工經驗傳承

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
黃金博物館內的本山五坑正在進行結構補強修繕工程，老礦工也將經驗傳授給年輕的一輩。 圖／觀天下有線電視提供
黃金博物館內的本山五坑正在進行結構補強修繕工程，老礦工也將經驗傳授給年輕的一輩。 圖／觀天下有線電視提供

黃金博物館內的本山五坑，是目前保留最完整的礦坑遺址，為提供遊客更安全舒適的體驗環境，館方正在進行結構補強修繕工程，此工程特別力邀在地的老礦工們擔任顧問，帶領團隊進入坑道進行工程，也將老礦工的經驗傳授給年輕一輩。

新北市黃金博物館開館至今已經十八年，園區內豐富的歷史建物還有場館，都受到大小朋友喜愛，其中本山五坑坑道體驗，更是來到博物館必做的一件事，但近期因為坑道內的支撐結構的鋼軌和相思木都已經老舊，岩盤也出現崩落的情形，對此，黃金博物館也斥資兩千萬來重新整修。

黃金博物館館長謝文祥說，本山五坑坑道修繕全長共180公尺，這也是目前保留最完整的金礦遺址，為提供給遊客更安全的體驗，正在進行坑道修繕工程，感謝新北市府大力支持這項整修工程，投入近兩千萬的經費，由於本山五坑是屬於隧道式的坑道，結構較屬於特殊工法。因此，也特別邀請在地的老礦工擔任工程顧問，老礦工們都樂於分享他們老道的經驗，希望也可以藉此傳承坑道修復技術。

老礦工周朝南等一群老礦工這次擔任工程的顧問，在坑道內進進出出，運用自己早期在坑道的經驗，為坑道修繕盡一份心力，周朝南就說，傳統的坑道結構，大概五到十年需要經過一次整建，這次的工法完工後，坑到更堅固耐用又可以防水，讓來體驗的遊客可以更安全。

黃金博物館 遺址

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