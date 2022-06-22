快訊

農民心血都沒了！惡霸不滿曬花生擋路 竟全推水溝

甜爆！具俊曄大S接吻照公開 20年前分手原因曝

瑞芳爪峰里屋頂菜園大豐收 喜奪環境五星級

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區爪峰里已經連續八年獲得里環境認證五星級的好成績，今年認證評比推出屋頂菜園，深受好評。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區爪峰里已經連續八年獲得里環境認證五星級的好成績，今年認證評比推出屋頂菜園，深受好評。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區爪峰里已經連續八年獲得里環境認證五星級的好成績，今年認證評比推出屋頂菜園，深受好評，現在夏天正值瓜果生產的季節，在社區志工用心照料下，屋頂菜園不僅可以降低建物溫度，也是可食地景的展現，使得爪峰里今年依然是獲得五星級環境認證，全里上下都譽有榮焉。

夏天到了，盛產的南瓜，絲瓜，大黃瓜，等瓜果類和蔬菜類，結實累累看起來好豐富，這裡是瑞芳區爪峰里的屋頂菜園，每天由幾位志工來用心維護，讓屋頂菜園成果豐碩，收成的蔬菜也成為社區共餐使用，這也成為爪峰里再度奪得環境五星級認證的關鍵。

爪峰里長簡明慧說，爪峰里共有近五十位志工，大家都不分你我，只要有需要的地方他們都在，像是黃金資收站的分類工作，巷道清潔，登革熱的防治，還有這座屋頂菜園，都是志工團隊用心認真經營，才有如此優質的居住環境。

負責認養維護屋頂的志工就說，每天都會來屋頂走走看看，澆水施肥還有環境維護都是例行性工作，看到菜園的蔬菜瓜果都成長茁壯，心裡面有滿滿的成就感，每天爬樓梯上屋頂，也當作是運動活動筋骨，有益身心健康。

瑞芳 認養

延伸閱讀

蔡適應、林智堅、沈慧虹戰基桃竹 蔡英文：最強人選

基隆到瑞芳自行車道要串聯 地方有話要說

花蓮光復周邊半小時連五震 台鐵瑞芳至八堵延誤

兩批登山客從瑞芳南子吝步道入山 分因中暑、頭暈求救

相關新聞

敬老金「要去找錢了」 柯文哲怨：藍綠只有對付我才合作

北市府向行政院申請「北市重陽敬老禮金致送自治條例」函告無效，行政院今明確回覆「重陽敬老禮金致送自治條例」無抵觸憲法、違反...

北藝中心7月正式開幕 柯文哲宣布推「藝饗券」振興士林

台北表演藝術中心將在7月正式開幕，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤今天晚間出席北藝開幕記者會，並宣布推出「士林藝饗券...

估下月邊境就解封 柯文哲：北藝開幕將繁榮地方

台北表演藝術中心即將在7月正式開幕，台北市長柯文哲今天晚間出席北藝開幕記者會，並宣布推出「士林藝饗券」，北藝開幕期間(7...

行政院回函北市敬老金案未牴觸法規 議員要求編預算

台北市政府之前將「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送行政院函告無效，議員王欣儀今天表示，行政院已明確回覆，敬老金議決案難...

禁行機車44年 北市忠孝西路年底試辦全線通車

台北市忠孝西路自1978年禁行機車已44年，北市議會交通委員會今進行機車路權座談會，議員們認為交通局針對機車道路平權議題...

北海岸台2線水流公廟到中角 增5公里海濱風情自行車道

公路總局第一區養護工程處利用海側隙地，規畫設計北海岸台2線34K（水流公廟）到39K（中角）海側，長約5公里多的自行車專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。