瑞芳爪峰里屋頂菜園大豐收 喜奪環境五星級

瑞芳區爪峰里已經連續八年獲得里環境認證五星級的好成績，今年認證評比推出屋頂菜園，深受好評，現在夏天正值瓜果生產的季節，在社區志工用心照料下，屋頂菜園不僅可以降低建物溫度，也是可食地景的展現，使得爪峰里今年依然是獲得五星級環境認證，全里上下都譽有榮焉。

夏天到了，盛產的南瓜，絲瓜，大黃瓜，等瓜果類和蔬菜類，結實累累看起來好豐富，這裡是瑞芳區爪峰里的屋頂菜園，每天由幾位志工來用心維護，讓屋頂菜園成果豐碩，收成的蔬菜也成為社區共餐使用，這也成為爪峰里再度奪得環境五星級認證的關鍵。

爪峰里長簡明慧說，爪峰里共有近五十位志工，大家都不分你我，只要有需要的地方他們都在，像是黃金資收站的分類工作，巷道清潔，登革熱的防治，還有這座屋頂菜園，都是志工團隊用心認真經營，才有如此優質的居住環境。

負責認養維護屋頂的志工就說，每天都會來屋頂走走看看，澆水施肥還有環境維護都是例行性工作，看到菜園的蔬菜瓜果都成長茁壯，心裡面有滿滿的成就感，每天爬樓梯上屋頂，也當作是運動活動筋骨，有益身心健康。