毛小孩奔跑吧 汐止首座寵物奔跑區7/1啟用

現在養貓、狗的人越來越多，為了讓寵物有專屬空間可以跑跳，汐止區首座寵物運動奔跑區，即將在7/1開放，位置就在星光橋旁的綠帶空間，長條形的空間，讓毛子孩在戶外可以解下繫繩，盡情奔跑。

新北市議員廖先翔表示，汐止第一個寵物奔跑區也就是星光寵物奔跑區，就要在7/1日正式開放使用，會設置寵物奔跑區的原因就是要有一個自由奔跑的區域，讓毛小孩可以開的活動，因為，新北市的動保條例通過後，飼主攜帶任何的寵物外出都要有明確限制的行為，包括要繫狗繩或是用籠子裝起來，變成寵物沒有辦法自由自在奔跑，所以，大概在一年多前，議會在審動保條例前就發現汐止會沒有一個地方可以讓貓狗奔跑，所以，經過一年多的時間，也找了好幾個地點，一波三折才終於找到星光橋靠建成路側的綠帶設置寵物奔跑區，基本的一些設施包括洗水槽等，場域的配置，因為是長形空間有依狗的體型大小分為兩區。

建成里長黃信裕說，現在寵物帶出門，都必須栓上狗鍊，所以，在議員廖先翔的爭取下，在星光橋旁邊的空地做為寵物的奔跑區，讓飼主可以帶著家中的毛寶貝到這裡後，可以放開繫繩，讓寵物盡情奔跑，所以，大家都很期待這座寵物奔跑區。

廖先翔表示，在前一個週末的時候，有請一些汐止在地的飼主帶著毛小孩來走走看看，有沒有要再改善的地方，有飼主就反應進出口的門，內外手開關的鎖沒有連動，可能會造成裡面的門關起來的時候，外面的人要開門是不容易的，這部分也已經請公所改善，讓大家來使用時更便利。另外，7/1開放是星期五，所以，會在隔天7/2日星期六，請新北市動保處來現場提供一些服務，包括寵物狂犬病疫苗免費施打、植晶片、以及寵物認養活動，會在建成路178巷底的橋下舉辦。