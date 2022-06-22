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淡海輕軌站空間活化 地方盼設舞蹈練習場域

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市議員鄭宇恩到淡海輕軌紅樹林站會勘，希望在此尋找一處空間，規劃成為跳舞運動使用。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭宇恩到淡海輕軌紅樹林站會勘，希望在此尋找一處空間，規劃成為跳舞運動使用。 圖／紅樹林有線電視提供

2024年奧運將納入街舞中的霹靂舞作為比賽項目，因此，新北市為推廣街舞陸續在捷運板橋站、捷運泰山站等空間規劃街舞練習場域。新北市議員鄭宇恩到淡海輕軌紅樹林站會勘，希望在此尋找一處空間，規劃成為跳舞運動使用。

新北市議員鄭宇恩表示，2024年奧運將納入街舞中的霹靂舞作為比賽項目，而淡水，舞者們目前大多聚集在捷運淡水站，不過經文化局和北捷公司討論，考量到淡水站遊客較多、動線較難規劃等問題，要設置專用的街舞空間恐怕有點難度。因此改往找尋輕軌紅樹林站的公共空間。

鄭宇恩表示，新北捷運公司輕軌紅樹林站的空間可以運用，將與文化局和新北捷公司將攜手合作，預計在今年下半年，結合商業設施的規劃，設置街舞練習空間，將現有的空間優化活用，打造便利、舒適又具有街頭創意的練舞場地，作為跳舞運動使用，除充分運用空間價值，也可進行城市運動文化交流。

街舞 淡水

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