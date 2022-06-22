行政院回函北市敬老金案未牴觸法規 議員要求編預算

台北市政府之前將「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送行政院函告無效，議員王欣儀今天表示，行政院已明確回覆，敬老金議決案難以認定有牴觸憲法、地方制度法及財政紀律法的規定，所以市府必須執行，「我們贏了」。

北市議會去年表決通過台北市重陽敬老禮金致送自治條例案，採不排富發放重陽禮金，北市府當時回應，自治條例將違反財政紀律、不符合社會福利應該偏向弱勢者的原則，且有違法違憲之虞，北市府反對普發重陽禮金且立場堅定。

北市議會今年1月結束針對111年度總預算為期6天的政黨協商，原本預計赴大會二讀，但議員不滿市府將「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送行政院函告無效，認為市府突襲因此散會拒審預算。

北市議會下午舉行大會，王欣儀說，重陽敬老金有重大進展，行政院今天回函台北市議會，認為難認定牴觸憲法和地制法等規定，因此他們要求市府之後編列概算時要編入這筆預算。

根據行政院回函，台北市議會授權北市府得視財政狀況訂定重陽敬老禮金的發放金額，因此北市府自得基於「零基預算」及「財政收支平衡」的精神，按照施政優先順序分配資源，視財政狀況訂定重陽敬老禮金的發放金額，北市府既對發放金額有裁量權限，難因此認定該自治條例將大幅增加預算支出，從而牴觸上開規定，因此該自治條例的議決案難認定有牴觸憲法、地方制度法及財政紀律法的規定。