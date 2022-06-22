拍出地方魅力 三芝區三和社區攝影比賽徵件

三芝區三和社區旅圖到三芝的攝影比賽徵件開始，每年都會舉辦攝影比賽的三和社區，今年也不例外，有別於以往的是，往年都是以三芝景色為主題，今年再縮小範圍，希望參賽民眾以三和社區的日常作為主軸，拍出三和社區的風景、生態與人文的精髓。

三和社區發展協會理事長劉秀鳳說，從即日起開始徵件到9月10日，這次的活動，社區希望能夠有更多貼近社區內農村日常、地景、文化與生態的攝影作品，期待透過攝影比賽的徵件，能夠讓攝影愛好者看見三和社區的地方魅力，以及更加深入的認識三和的人文特色。

今年的攝影徵件還加入的空拍攝影的項目，社區希望透過不同的攝影方式、角度呈現出社區的特色，而獲獎最高獎金高達一萬元，將會在10月2日社區活動中頒獎，歡迎有興趣的攝影愛好者報名參加，深度探訪三和社區，發現三和的美好。