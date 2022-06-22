快訊

農民心血都沒了！惡霸不滿曬花生擋路 竟全推水溝

甜爆！具俊曄大S接吻照公開 20年前分手原因曝

拍出地方魅力 三芝區三和社區攝影比賽徵件

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區三和社區旅圖到三芝的攝影比賽徵件開始，希望參賽民眾以三和社區的日常作為主軸。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區三和社區旅圖到三芝的攝影比賽徵件開始，希望參賽民眾以三和社區的日常作為主軸。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區三和社區旅圖到三芝的攝影比賽徵件開始，每年都會舉辦攝影比賽的三和社區，今年也不例外，有別於以往的是，往年都是以三芝景色為主題，今年再縮小範圍，希望參賽民眾以三和社區的日常作為主軸，拍出三和社區的風景、生態與人文的精髓。

三和社區發展協會理事長劉秀鳳說，從即日起開始徵件到9月10日，這次的活動，社區希望能夠有更多貼近社區內農村日常、地景、文化與生態的攝影作品，期待透過攝影比賽的徵件，能夠讓攝影愛好者看見三和社區的地方魅力，以及更加深入的認識三和的人文特色。

今年的攝影徵件還加入的空拍攝影的項目，社區希望透過不同的攝影方式、角度呈現出社區的特色，而獲獎最高獎金高達一萬元，將會在10月2日社區活動中頒獎，歡迎有興趣的攝影愛好者報名參加，深度探訪三和社區，發現三和的美好。

攝影比賽 空拍

延伸閱讀

新竹縣+1283例 本周末增開4場次社區接種

「台地－桃園社造資訊網」 線上申請案件更便利

老豪宅身價不墜 女富豪砸1.89億元買「寶徠花園」

阿扁住過的信義豪宅再現高價 買家蔣姓女富豪

相關新聞

敬老金「要去找錢了」 柯文哲怨：藍綠只有對付我才合作

北市府向行政院申請「北市重陽敬老禮金致送自治條例」函告無效，行政院今明確回覆「重陽敬老禮金致送自治條例」無抵觸憲法、違反...

北藝中心7月正式開幕 柯文哲宣布推「藝饗券」振興士林

台北表演藝術中心將在7月正式開幕，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤今天晚間出席北藝開幕記者會，並宣布推出「士林藝饗券...

估下月邊境就解封 柯文哲：北藝開幕將繁榮地方

台北表演藝術中心即將在7月正式開幕，台北市長柯文哲今天晚間出席北藝開幕記者會，並宣布推出「士林藝饗券」，北藝開幕期間(7...

行政院回函北市敬老金案未牴觸法規 議員要求編預算

台北市政府之前將「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送行政院函告無效，議員王欣儀今天表示，行政院已明確回覆，敬老金議決案難...

禁行機車44年 北市忠孝西路年底試辦全線通車

台北市忠孝西路自1978年禁行機車已44年，北市議會交通委員會今進行機車路權座談會，議員們認為交通局針對機車道路平權議題...

北海岸台2線水流公廟到中角 增5公里海濱風情自行車道

公路總局第一區養護工程處利用海側隙地，規畫設計北海岸台2線34K（水流公廟）到39K（中角）海側，長約5公里多的自行車專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。