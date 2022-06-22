黃珊珊未到議會大會說明議員不滿 28日將再到大會說明

台北市副市長黃珊珊日前視察市場行程引發行政不中立質疑，黃珊珊繼昨天未到委員會備詢後，今天又缺席議會大會說明，多位議員表達不滿，認為黃珊珊藐視議會、閹割議會監督職權，議長陳錦祥裁示黃珊珊下周二再到議會臨時大會報告，也要寫新的報告。

黃珊珊日前赴北投區福華市場、榮華市場視察，選區議員均未接獲通知，但當天卻有民眾黨議員參選人黃瀞瑩、陳思宇在場，還有北市府公務員在場幫忙拍照，議會財建委員會昨天要求市府專案報告，黃珊珊未出席，多位議員要求黃珊珊辦公室及秘書處今天向大會說明，書面報告於當日上午10點前送書面報告。

黃珊珊及辦公室幕僚今天仍缺席大會，多位議員表達不滿。議員汪志冰說，黃珊珊昨天缺席委員會對議員來說已經是一個踐踏，今天交的報告根本是在考驗大家的智商，說視察過程有民眾黨候選人是因為偶遇，這樣的字眼讓大家感覺黃珊珊的態度就是藐視議會，她認為黃珊珊應該盡快請辭，說到最後更把報告撕毀。

議員苗博雅說，市長柯文哲和黃珊珊似乎已經有「逃避SOP」，好的事情有他們，壞的事情就推公務員出面面對。議員秦慧珠說，這份報告她看不下去，她要退回要求黃珊珊重寫；議員林穎孟說，若期限內還沒有報告，就要送政風處調查。

議員王鴻薇說，過去前副市長陳景峻就有出席委員會報告的前例，黃珊珊自己當了20幾年議員，沒想到一當副市長就帶頭藐視議會，今天的大會還是選擇神隱不出面。

陳錦祥裁示，根據地方制度法，議會委員會可以邀請副市長，若沒有兼任局處或市府投資事業的董事長、總經理等業務，副市長可以不去，「所以我也沒辦法」，要照制度走，既然她今天的報告讓大家不滿，那就下周二大會時來報告。

陳錦祥的裁示讓王鴻薇不滿，批評陳錦祥說黃珊珊可以不到委員會是在幫黃珊珊藐視議會的行為背書，陳錦祥不滿回嗆「不可能」，他坐在議長的位置就是維護議會尊嚴，沒有幫誰背書，但他也說，最近的公務行程好像的確都比較少通知選區議員。